PRESIDENTES SOCIALISTAS EXIGEN UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, AUNQUE NO CONFÍAN EN QUE SE ALCANCE A CORTO PLAZO

Los presidentes autonómicos socialistas de Aragón, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha coincidieron este sábado en reclamar al Gobierno central que aborde la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque se mostraron escépticos. Lo hicieron durante su participación en una mesa redonda en la Escuela de 'Buen Gobierno' que celebra el PSOE en Madrid.



“Soy pesimista con que a corto plazo haya una reforma de la financiación”, afirmó Javier Lambán (Aragón), al tiempo que destacó la “complejidad” de este debate, porque hay “diferencias notables” entre las comunidades, incluso entre entre las socialistas.

De hecho, reconoció afinidades con algunas comunidades del Partido Popular y le trasladó al líder socialista, Pedro Sánchez: "No lo tienes fácil, Pedro, a la hora de armonizar posiciones en la financiación entre las propias comunidades autónomas socialistas".

PROYECTO COMÚN

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillemo Fernández Vara, indicó que “España no es solo la suma de 17 trozos, sino que es algo más”, y criticó que se ha estado hablando “durante tanto tiempo de lo que nos diferencia, para profundizar en nuestra identidad, que nos hemos empeñado en poner en valor lo que nos diferencia”.

“Por hablar tanto de lo que nos diferencia, nos olvidamos de lo que nos unía, un proyecto común de país, compartido”. “Empezamos por marcar lo que nos diferencia y acabamos quitándonos los médicos y profesores uno a otro”, dijo Vara, quien provocó los aplausos de los centenares de personas presentes, entre ellas varios miembros de la Ejecutiva del PSOE, con su secretario general, Pedro Sánchez.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, aseguró que comunidades socialistas como la suya necesitan y quieren “avanzar”, pero el Gobierno de España “pone pegas”. Criticó que “tenemos el ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro) que tenemos”, a lo que se sumó el comentario de Lambán al indicar que Montoro "sonríe de oreja a oreja" cada vez que una comunidad autónoma anuncia una rebaja de impuestos. "Nos hace perder legitimidad a la hora de pedir al Gobierno un nuevo sistema de financiación", lamentó.

Tras reclamar el orgullo socialista, Armengol hizo hincapié en la apuesta federal y en que hay comunidades que tienen más costes que otras, para agregar que el sistema de financiación debe garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios.

SINGULARIDADES

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, subrayó que todos buscan que “se apliquen los mismos parámetros” de financiación entre las comunidades, tras reconocer las singularidades que puedan tener algunas de ellas. Asimismo, puntualizó que al PSOE “le importa más que a nadie, si queremos consolidar” la sanidad, la educación, etc… y buscar el “blindaje” constitucional.

Denunció “presiones” del Partido Popular a los presidentes socialistas para que el PSOE apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de resolver reivindicaciones autonómicas. “Está claro que no vamos aceptar un chantaje”, remarcó.

Por ello, como dijo el presidente de Aragón, la Ejecutiva “tendrá que armonizar posiciones”, pero apuntó que “es urgente que lo acometamos”. Y lanzó también una crítica velada a la dirección de Sánchez.

“Y entre tanto se dan condiciones para plantear realmente la reforma de la Constitución, que, por cierto, ya no sé si estamos en Granada (declaración en la que los socialistas expusieron su modelo autonómico en 2013) o exactamente en qué situación estamos, porque va pasando el tiempo y los socialistas damos rienda a nuestra imaginación y a veces a las distintas comunidades autónomas se nos ocurren fórmulas nuevas que poner sobre la mesa. Mientras llega ese momento, creo que tenemos que dedicarnos a trabajar sobre cuestiones concretas: financiación y federalismo cooperativo”, añadió.

UNIDOS EN LA PLURALIDAD

Para cerrar la mesa redonda, el secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari, Patxi López, subrayó que los socialistas tienen “un proyecto de país que se llama España”. Aclaró que no se trata de un “proyecto identitario ni mucho menos separador”, sino de una “construcción social, construcción nacional”, aunque no son nacionalistas. “En la pluralidad, unidos”, añadió.

“Nos vamos a dejar el alma para que nunca más este país se construya con unos contra otros, sino entre todos y todas; ese será nuestro proyecto y se llama España”, concluyó.

A esta mesa redonda también estaban invitados a participar los otros tres presidentes autonómicos socialistas, pero Javier Fernández, Ximo Puig y Susana Díaz alegaron distintos motivos para justificar su ausencia.



