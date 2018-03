PP vasco insiste en el que el informe sobre torturas encargado por el Gobierno Vasco "es una ignominia"

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha insistido en que el informe sobre torturas encargado por el Gobierno Vasco "es una ignominia" y ha exigido su "inmediata retirada". Además, ha reiterado que un Ejecutivo no puede encargar un estudio "para tachar a su Policía autonómica, en este caso a la Ertzaintza, de presunta torturadora" porque en una democracia "es la Justicia y son los jueces los que fijan los casos de posibles torturas" en sentencias firmes.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha realizado estas declaraciones después de que la parlamentaria del PP Juana Bengoechea asegurara ayer en el Parlamento que el informe era "excelente y nadie duda de su veracidad, honradez y excelencia". Este estudio del Instituto Vasco de Crininología (IVC) sobre torturas policiales documenta 4.100 presuntos casos de maltrato en Euskadi.

La secretaria general de los populares vascos ha señalado que el resto de FSE "tienen un Gobierno que les defiende", el central, pero la Ertzaintza "necesita también un Gobierno que les defienda y, en ausencia de un Gobierno Vasco que proteja su credibilidad y su trabajo en defensa de los derechos y libertades de todos los vascos", lo hace el PP.

"No se pueden encargar un informe 'ad hoc' para desacreditar a nuestras Policía autonómica", ha añadido, en alusión a los casi 400 casos de malos tratos que el estudio atribuye a la Ertzaintza.

En cuanto a la intervención ayer en el Parlamento de Bengoachea, ha señalado que "quiere mucho" a la parlamentaria, pero la posición del PP vasco es la que expresa ella.

PSE-EE

También ha aludido a la postura del PSE-EE, que aseguró que "no cuestiona" el informe, del que ha afirmado que es un estudio "muy documentado y elaborado", basado en "protocolos internacionales", y lo calificó de "valioso documento", aunque alertó sobre los posibles intentos de algunos sectores lo utilicen para justificar a ETA.

Amaya Fernández ha afirmado que los presuntos casos de torturas "no se documentan por informes ni especializados ni de técnicos, se fijan por sentencia porque es la garantía de no hacer acusaciones falsas sobre funcionarios públicos".

"Por tanto, yo no sé cómo va a explicar el PSE-EE su contradicción. Yo lo que sí sé es que la posición en el PP es la que yo he dicho y sí que, desde luego, Juana Bengoechea fijó con mucha claridad ese problema de fondo que subyace detrás de ese informe que es esa construcción del relato en base a un mar de violencias y a una mezcla de violencias cuando la verdad de lo que ha ocurrido en Euskadi es que aquí había una banda terrorista que se dedicaba a ir impulsar una limpieza ideológica, que no había colectivo que quedase fuera de sus objetivos", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que estaban amenazados los periodistas, jueces, funcionarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, político, etc. "La realidad de lo que ha ocurrido ha sido eso, un intento de limpieza ideológica para imponer su proyecto totalitario, y una sociedad civil, un Estado de Derecho y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) que estuvieron a la altura de las circunstancias y que, afortunadamente, su trabajo colectivo pudo visualizar ese fin de los atentados en Euskadi y en el resto del país", ha apuntado.

A su juicio, "ahora queda una parte muy importante, que es la construcción de un relato veraz y democrático de lo que ha ocurrido aquí y lo que se ha sufrido aquí durante décadas".

Tras señalar que el PP vasco no desmiente los casos de torturas, ha apuntado que reconoce "aquellos que han sido fijados por sentencia firme". "Aquí no puede haber un Gobierno de turno que encargue informes que señalen como presuntos torturadores a funcionarios públicos", ha añadido.

En esta línea, ha explicado que los populares reconocerán aquellos casos que "tendrán el reproche penal que corresponda" porque para eso existe el Estado de Derecho, y son "los únicos" que puede reconocer "un partido que no quiera destruir la separación de poderes en el país"."El Gobierno Vasco debiera sumarse a la posición que defiende el PP vasco y es que esos casos solo los puede determinar la Justicia y los Tribunales", ha subrayado.

CONVIVENCIA

Fernández ha apuntado que "la convivencia y la libertad pasan por hacer un relato veraz de lo que aquí ocurrió y no por una mezcla de un mar de violencias". Por ello, ha explicado que el PP exige una Ponencia de Memoria y Convivencia "que fije con toda claridad cuál es el suelo ético".

"A mí se me antoja, como creo que se nos antoja a la inmensa mayoría de los vascos, que una condena del terrorismo es una premisa esencial. Es una premisa esencial que los partidos democráticos no nos dejemos arrastrar hacia las posiciones de los radicales", ha indicado.

Por ello, cree que la ponencia de memoria y convivencia "tiene que centrarse en esa construcción del relato y no en dar alas a los radicales ni a planteamientos antidemocráticos en una ponencia que claramente ha fijado su prioridad en las posiciones de los radicales en lo que tiene que ver con los presos de la banda terrorista".