El PP pide la dimisión de Sánchez por nombrar ministros a un condenado y un imputado

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Teodoro García Egea, ha exigido este jueves responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber colocado al frente del Ministerio de Cultura a un "condenado" como el exministro Màxim Huerta y en el de Agricultura a un "imputado", en referencia a Luis Planas. "El ministro de Agricultura debe dimitir, y, si no dimite debería dimitir el señor Sánchez", ha asegurado.



Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso, García Egea ha mostrado una fotografía de un tuit escrito por Sánchez en noviembre de 2015 en el que proclamaba que si era elegido presidente no abriría "despachos ministeriales a imputados" ni aprobaría "amnistías fiscales".

"Pues lo ha hecho de par en par", ha denunciado el diputado 'popular', haciendo hincapié en el caso de Planas, que está investigado en una causa por uso ilegal de los acuíferos de Doñana cuando era consejero de Agricultura entre 2009 y 2012. Según El País, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, que prepara ya el escrito de acusación para el juicio, no aprecia delito en su actuación por lo que será desimputado.





O DIMITE PLANAS O SÁNCHEZ, Y MEJOR QUE SEA EL PRESIDENTE

En todo caso, según el portavoz adjunto del Grupo Popular está situación de Planas sólo tiene una salida: "O dimite el ministro de Agricultura o dimite Sánchez", ha dicho, mostrado su preferencia por que lo haga el jefe del Ejecutivo porque, augura, así España "volvería a la normalidad".

García Egea ha anunciado que va a registrar una batería de preguntas escritas en el Congreso para que el Gobierno aclare si Sánchez conocía la imputación de Planas antes de nombrarle y también si era consciente de que Huerta había sido condenado por fraude fiscal.

"Si no aclara estas cuestiones, iremos más allá", ha avanzado el dirigente 'popular'. "No es sólo que sus ministros dimitan, es que él los ha nombrado. Si ha nombrado a este tipo de colaboradores y lo sabía, malo y debe dimitir, si no lo sabía, malo también y debe dimitir", ha sentenciado.

"¿Cuántas sorpresas más nos va a dar este gobierno de la moción de censura que supuestamente vino para poner un gobierno mucho más honrado y honesto?", se ha preguntado García Egea, antes de acusar a Sánchez de haber "expulsado" a un Gabinete "honrado" para dar ministerios a un investigado y un condenado.





EL CURRÍCULUM DEL PRESIDENTE

Además, se ha referido a una publicación de 'OK Diario' para exigir a Sánchez que explique por qué puso en su currículum que había sido jefe de Gabinete del Alto representante de la ONU en Bosnia durante la guerra de Kosovo, Carlos Westendorp, pese a que "no lo era". Esa mención ya no figura en la web de Moncloa ."Tiene que dar explicaciones porque él fue implacable con quienes han tenido situaciones similares", ha apuntado.

El diputado por Murcia ha recriminado también a Sánchez que después de iniciar "cazas de brujas contra todo objetivo que consideraba factible y estaba a tiro", ahora "que tiene que ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades" se esconda. "Que dé la cara en el Parlamento y en los medios de comunicación", ha reclamado.

Preguntado sobre la situación del alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP de Almería Gabriel Amat, que está imputado en varias causas, García Egea ha recordado que el PP defiende que los imputados deben dimitir cuando se les abre juicio oral porque en tras "muchas investigaciones" impulsadas en varios casos por el PSOE las causas se han archivado.





¿Y LOS IMPUTADOS DEL PP?

Cuando se le ha recordado que no se ha abierto juicio oral contra Planas, el portavoz adjunto del Grupo Popular ha aclarado que piden su dimisión por el criterio que estableció Pedro Sánchez con su tuit de noviembre e 2015.

Además no ha querido entrar en si la exministra Ana Mato debe seguir cobrando del Grupo Popular Europeo tras haber sido condenada como partícipe a título lucrativo por las actividades de la trama 'Gürtel'. "No ocupa ningún cargo público ni ha sino condena por lo penal, el que ha sido condenado ha sido Huerta", ha concluido.