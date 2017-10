PP pide a Urkullu que se sitúe "del lado de la ley" porque el artículo 155 también "protege" a Euskadi

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que se posicione "del lado de la ley" y asuma que la decisión del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "protege" a Euskadi de un posible "contagio" de la crisis catalana.

Alonso ha apoyado este jueves, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, la decisión del Ejecutivo central de activar los mecanismos para la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que permitiría la intervención de la autonomía catalana.

El dirigente del PP ha asegurado que ante la "quiebra de la convivencia" y de la "seguridad jurídica" en Cataluña, "no hay opción de mirar hacia otro lado" por parte del Gobierno central, que ha de velar por la "defensa" de la Constitución y de la democracia.

Alonso, en referencia a la posibilidad de que en el País Vasco se reproduzca una situación similar a la de Cataluña, ha advertido de que Euskadi "es una comunidad de riesgo" debido a que una parte "no pequeña" de la población respalda opciones "radicales y de ruptura".

"GARANTÍAS"

"Tenemos una penetración del pensamiento nacionalista que nos hace ser vistos como una comunidad donde puede haber un riesgo", ha añadido. Por ese motivo, ha reclamado al PNV y al lehendakari que ofrezcan "garantías" de que en Euskadi "se va a preservar la seguridad jurídica".

El dirigente del PP ha subrayado que el lehendakari debe despejar cualquier posible "duda" respecto a la "estabilidad social y económica" del País Vasco, por lo que le ha reclamado que deje claro que las instituciones vascas se mantendrán "dentro de la legalidad".

Alonso estima necesario que Urkullu se posicione de forma "clara" y diga que "no hay ninguna posibilidad de contagio" de la situación catalana. El líder del PP vasco ha recordado que Euskadi ya ha sufrido "divisiones" y problemas de "convivencia", por lo que ha insistido en que el PNV debe "alejar el fantasma de que un movimiento como el de Cataluña se pueda producir en el País Vasco".

"BUENISMO"

El presidente del PP de Euskadi ha criticado el "buenismo" del lehendakari, que rechaza la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque, a su juicio, en esa comunidad autónoma no se ha producido una declaración formal de independencia.

Por el contrario, Alonso considera que el presidente de la Generalitat no ha respondido al requerimiento del Ejecutivo para que diga si hubo o no declaración de independencia en Cataluña, por lo que ha recordado a Urkullu que no es él, sino Carles Puigdemont quien debe aclarar esto.

Por todo ello, ha pedido a Urkullu que se sitúe "del lado de la ley y de la democracia", y que "comprenda" que "la defensa que vaya a hacer el Gobierno de España de la legalidad en Cataluña es una defensa que nos protege, también a nosotros en el País Vasco, de que podamos sufrir un contagio".