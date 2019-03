La exdiputada del PP Lourdes Méndez será candidata de Vox por Murcia y el historiador Fernando Paz, por Albacete

Fuentes del partido liderado por Santiago Abascal han anuciado este lunes estos dos nuevos 'fichajes' para las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Méndez fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016 y consejera en Murcia entre 2002 y 2004. Durante su trayectoria política destacó por la defensa de las leyes a favor de la vida y en contra del aborto.

Coordinadora de la Plataforma por las libertades y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad humana, se sumó a la plataforma 'One of us' impulsada por Jaime Mayor Oreja contra el aborto y la eutanasia.

Por su parte, el historiador y escritor Fernando Paz encabezará la lista de Albacete. Estos cabezas de lista se suman a los ya conocidos los últimos días, tres generales por Cádiz, Alicante y Castellón; el 'expopular' Ignacio Gil-Lázaro por Valencia; Ignacio Garriga por Barcelona; y el propio Abascal como candidato a la Presidencia del Gobierno por Madrid.