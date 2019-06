PP descarta "baile de sillas" en Alcaldía y enmarca propuesta de Cs en "frustración de Villacís por no tener más votos"

Y es que mientras Miguel Gutiérrez (Cs) ha hecho mención al "peor resultado de la historia" del PP en Madrid para asentar su propuesta, la número 2 de Almeida y miembro del comité negociador, Andrea Levy, ha asegurado que "Martínez-Almeida tiene toda la legitimidad para presentarse el sábado", pues sacó "83.000 votos más, 4 concejales más y más de 5 puntos" a Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales.

Por ello califica la propuesta de los 'naranjas' de "ocurrencia" y asegura que "la única obsesión es la frustración de Villacís por no haber podido conseguir más votos en las urnas y más concejales en el Ayuntamiento".

"La semana pasada proponían cuatro años de Alcaldía para Villacís, hoy dos años de Alcaldía de Villacís. En el día de mañana propondrán los días pares o impares. Esto son ocurrencias. Nosotros estamos para devolver Madrid a los madrileños, con seriedad, responsabilidad, y no haciendo un baile de las sillas", ha puntualizado.

Además, ha advertido al PP de que "los madrileños no entenderían que por este tema de ocurrencias no vaya a haber un cambio en la ciudad de Madrid". Y es que, en opinión de Levy, las "ocurrencias" ya han estado en la capital de la mano de Carmena, y hay que acabar con ellas.

"Los madrileños han apostado por este gobierno de cambio, no esperan de nosotros que estemos haciendo estas propuestas a dos días de la constitución del Ayuntamiento", ha lanzado, para apuntar que no es una propuesta ni seria ni rigurosa, en la que el PP "no va a caer".