GÜRTEL. PODEMOS ESPERA QUE RAJOY NO SE COMPORTE “COMO UN CÓMPLICE DE UNA BANDA DE MALHECHORES”

La diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe mostrar su “compromiso” ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’, comportarse de acuerdo a su cargo y no como un “cómplice de una banda de malhechores”.

La también vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso se expresó en estos términos en declaraciones en RNE, recogidas por Servimedia, en la jornada en la que el jefe del Ejecutivo acudirá a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el juicio de la trama 'Gürtel'.

Elizo declaró que a Rajoy no le ha importado que su partido haya transmitido una mala imagen hacia el exterior y criticó el “oprobio” del PP porque su financiación ilegal “está en boca de todos”.

Pidió “una reflexión justa” ante la consecuencia de una serie de responsabilidades “que nunca fueron asumidas” en el PP, que para la parlamentaria de Unidos Podemos supone el hecho de que Rajoy se siente hoy en el banquillo. “No ha hecho nunca un examen claro”, aseveró.

Dijo que debería responder “por compromiso y como presidente” y no comportarse “como un cómplice de una banda de malhechores que pretenden exculpar sus delitos”.

Por último, afirmó que no tiene constancia de que nadie de Podemos vaya a acercarse a la concentración convocada por la Coordinadora 25S que, junto a otros colectivos, pedirá en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, coincidiendo con el momento de la declaración de Rajoy, "ilegalizar el Partido Popular, el partido de la mafia".

