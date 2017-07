EL PSOE PIDE A PODEMOS QUE SEA “MÁS ELEGANTE”, PORQUE LOS SOCIALISTAS NO VAN A “A REMOLQUE DE NADIE”

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, pidió este viernes a Podemos que sea “un poquito más elegante” y no “sobreactúe”, porque los socialistas en toda su historia “nunca” han ido “a remolque de nadie”.

Así respondió en una entrevista en RNE recogida por Servimedia cuando se le preguntó si van detrás de Podemos en la petición de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en un pleno extraordinario para explicar los casos de corrupción.

“Con 140 años que tenemos de historia me parece que no, me parece que Podemos ahí siempre sobreactúa de manera simplona, a veces casi infantil”, por lo que “Podemos podía ser más elegante con nosotros y se lo agradeceríamos mucho”, apuntó.

En este sentido, explicó que los socialistas tienen un “historial de servicios” a España con “errores y desaciertos incluidos”, y “en ese historial no está que hayamos ido nunca a remolque de nadie, y mucho menos después de este 39 Congreso donde hemos marcado un rumbo francamente distinto de los últimos tiempos del partido. Podemos podía ser más elegante con nosotros y se lo agradeceríamos mucho”, agregó.

La dirigente socialista aseguró que tienen “muchas” preguntas que hacerle al presidente del Gobierno tras su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional como testigo por el ‘caso Gürtel’.

Mostró su indignación porque Rajoy y el PP digan que están muy contentos tras la declaración y criticó la actitud que han adoptado de “ningunear” y “dulcificar” la situación del Partido Popular, lo que, a su entender, es “casi tan inaceptable como la propia corrupción”.

