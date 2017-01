PEDRO SÁNCHEZ, EL GRAN OLVIDADO EN EL COMITÉ FEDERAL DEL PSOE

- Dirigentes próximos al exlíder creen que no se presentará a las primarias. Casi nadie se acordó del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez en la reunión del Comité Federal que los socialistas han celebrado este sábado en Madrid.

Varias fuentes consultadas por Servimedia aseguran que en la reunión a puerta cerrada del máximo órgano entre congresos tan sólo hubo una mención a Sánchez, pasando desapercibida la figura del ex secretario general y el legado de los casi dos años y medio durante los que dirigió al partido.

Socialistas presentes en el Comité afirman que, una de las últimas intervinientes de la treintena de personas que tomaron la palabra, fue la única que mencionó al exlíder socialista por su nombre.

El paso de Sánchez por el liderazgo del partido se diluye de tal forma que dirigentes que eran próximos a él creen que no se presentará a las primarias sino que apoyará al candidato que presente un proyecto parecido al suyo.

En este juego de apoyos, según las fuentes consultadas, Patxi López puede representar el proyecto que Sánchez apoye, máxime porque puede ser la alternativa a Susana Díaz, con la que el líder socialista siempre mantuvo un enfrentamiento directo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso