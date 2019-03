El PCE exige la "dimisión inmediata" de Nuet como coordinador de EUiA tras anunciar que va en las listas de ERC

En declaraciones a Europa Press, Santiago ha indicado que es "absolutamente incompatible" presentarse por ERC y desempeñar cualquier tipo de responsabilidad en EUiA, "más aun si se trata de la coordinación general". "Lo adecuado, correcto y coherente políticamente es una dimisión inmediata, para que no se genere confusión entre proyectos políticos", ha añadido.

Según ha recordado, el proyecto de EUiA, socio preferente de Izquierda Unida (IU) para Cataluña, "no es soberanista ni independentista, sino de Estado federal, republicano y unitario". Por este motivo, y con el objetivo de no crear confusión en periodo electoral, ha señalado que es de "sentido común" que presente su dimisión.

En caso de que no sea así, o que desde EUiA no se tomen las decisiones adecuadas, Santiago ha advertido de que "habría que revisar la relación entre las dos organizaciones políticas (EUiA y IU)". "EUiA es una organización independiente, tienen un protocolo de relaciones con IU pero no es federación, con lo cual no es un problema administrativo, es un problema político; por eso llamamos a la sensatez y a la coherencia política", ha aclarado.

En este sentido, desde el PCE consideran que Nuet ha tenido tiempo suficiente desde el lunes para dimitir, y han mostrado su sorpresa por que no lo haya hecho aun, ya que "es de sentido común". Además, le ha afeado que de esta manera "se puede generar confusión a la sociedad catalana".

Nuet anunció que iba en las listas a las generales del 28 de abril con ERC el lunes, en la rueda de prensa en que Soberanistes y ERC presentaban su coalición.