DASTIS PARTICIPARÁ MAÑANA EN UNA REUNIÓN DE MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UE SOBRE UCRANIA, SIRIA E IRÁN

El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, participará mañana, lunes, en Bruselas en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que abordará la situación en Ucrania y Siria y el acuerdo nuclear iraní.



El jefe de la diplomacia española también participará junto con otros ministros de Exteriores de la UE en un desayuno con su homólogo ucraniano, Pavló Klimkin, puesto que este domingo se cumple el cuarto aniversario de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia.

En 2017 el conflicto en Ucrania se ha congelado y la única novedad que se ha conocido ha sido el nombramiento por parte de EEUU de un enviado especial para este país, Kurt Volker. Las autoridades ucranianas han avanzado en el desarrollo de medidas de lucha contra la corrupción y en la puesta en marcha de reformas económicas pero sigue teniendo problemas para llevar adelante cambios de calado.

CONSEJO DE ASUNTOS EXTERIORES

Posteriormente se celebrará el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE propiamente dicho, sobre el que sobrevolará el resultado de las elecciones presidenciales rusas de este domingo.

Tras estos comicios no se esperan cambios en la posición de Rusia respecto de Ucrania, si bien todo lo que sea una participación por debajo del Kremlin podría ser un fracaso debido al esfuerzo que está haciendo el presidente ruso, Vladimir Putin, para movilizar al electorado.

También rondará la situación que viven Rusia y Reino Unido tras el envenenamiento en Salisbury (Reino Unido), en el que un agente neurotóxico fue empleado como arma contra el doble espía Serguéi Skripal y su hija Yulia. Esta crisis diplomática ha desencadenado la expulsión de 23 diplomáticos rusos de territorio británico.

No se descarta que se apruebe una declaración que vaya en la línea de la declaración conjunta emitida por EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania que acusó a Rusia de la “primera ofensiva” contra Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La situación en Ucrania coincidiendo con el cuarto aniversario de la anexión rusa de Crimea estará presente en este encuentro de jefes de la diplomacia de los países miembros de la UE. También lo estará el momento que se vive en Siria, país en el que se ha alcanzado el séptimo año de la guerra que desangra al país.

SIRIA

En la reunión estará presente el enviado del secretario general de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, que presentará un informe sobre la situación en Siria. Los ministros de Asuntos Exteriores no aprobarán conclusiones sobre este punto pero sí una declaración.

Bruselas acogerá los días 23 y 24 de abril la segunda conferencia sobre Siria en la que se prevé captar fondos para mejorar la situación en el país.

Otro de los asuntos que copará la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE será Irán. El próximo 12 de mayo se cumplirá el plazo que el presidente de EEUU, Donald Trump, dio a la UE para cambiar el acuerdo nuclear iraní.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, informará del contenido de los contactos que ha mantenido con las partes de este conflicto y buscará un punto de vista común con los ministros de Exteriores de los Estados miembros para salvar el acuerdo.

Los ministros participarán en un almuerzo con su colega surcoreana, Kang Kyung-wha, quien les informará de la situación que se vive en la península surcoreana después de Trump haya aceptado “en el lugar y tiempo que se determine” la invitación del líder norcoreano, Kim Jon-un, para reunirse.

La invitación la trasladó un emisario surcoreano que se reunió en Pyongyang con el presidente de Corea del Norte. El líder norcoreano ofrece la desnuclearización de su país y frenar las pruebas balísticas y nucleares.



