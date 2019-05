Otegi cree que la detención de 'Josu Ternera' es "la carta de presentación" del PSOE "que nunca defrauda"

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la detención este jueves de Urrutikoetxea en Francia, Otegi cree que hay que preguntarse "por qué unos y otros tienen interés en mantener presente el pasado cuando se ha cumplido un año de la desaparición de ETA".

"El PSOE nunca defrauda y ésta es su carta de presentación", ha apuntado, para destacar que "la única alternativa" de los socialistas "son la Policía, los jueces y las cárceles". Además, ha añadido que los problemas "no se resuelven así".

El líder de la coalición soberanista ha afirmado que "la paz tiene enemigos muy poderosos y la gente tiene interés" en que ésta no se consolide. No obstante, les ha advertido de que "pierdan toda la esperanza" de que esto no sea así, porque "este pueblo tiene una apuesta irreversible por la paz y la convivencia". "No nos sacarán del camino por mucho que lo intenten", ha indicado.

Por último, ha recordado que en 2011 EH Bildu "tuvo unos resultados espectaculares" porque "la gente premió que trajese una parte de la paz en este país", y que el próximo 26 de mayo, en las elecciones municipales y forales, existe "la oportunidad de reforzar esa apuesta".