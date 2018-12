Ortuzar (PNV) acusa a EH Bildu de "cargarse" los Presupuestos y de estar "con la calculadora electoral"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a EH Bildu de "cargarse" los Presupuestos de 2019 para Euskadi y de estar "más con la calculadora electoral que con la social", y ha asegurado que el Gobierno Vasco tratará de minimizar "los efectos negativos del portazo" de la coalición soberanista a las Cuentas. Además, ha considerado que un sector de EH Bildu sí quería el pacto, pero que la coalición "todavía está mucho más cómoda detrás de la pancarta gritando, que implicándose para solucionar los problemas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha apuntado que EH Bildu, "pidiéndolo todo, pidiendo 'ciento volando', no ha sido capaz de tener 'pájaro en mano'". "Ésa es la realidad. Habría pensionistas que hubieran podido mejorar a partir de enero 50 euros al mes su pensión y al año siguiente cien y, luego, situarse en los 858. Y ahora cero. Ésa es la gran operación que ha hecho Bildu al cargarse este Presupuesto, eso y muchas cosas más", ha asegurado.

Además, ha preguntado "si no hay que tener también en la mente a los trabajadores públicos" porque las Cuentas "preveían una mejora de las condiciones de los trabajadores públicos, que son 90.000 también". "¿Ésos no tienen derechos", ha insistido.

Según ha precisado, se tratará de "minimizar los efectos negativos de este portazo de Bildu, como se pueda, pero no es fácil si no hay una Ley que lo sustente" por el "portazo en toda regla" de EH Bildu.

Tras señalar que el Gobierno Vasco ayer hizo una última oferta, "en el límite" de lo que podía desde el punto de vista económico y legal, ha recordado que recibió como "contraoferta la misma del lunes pasado, no se molestaron ni en quitar la fecha". Ésa es la mejor demostración de que ya no había ninguna voluntad de acercamiento ni de negociación", ha asegurado.

También ha subrayado que, si hubiera existido por parte de EH Bildu la misma voluntad política para un pacto presupuestario que con el tema de nuevo estatus, el acuerdo se habría cerrado. En esta línea, ha asegurado que éste se había "tocado con la punta de los dedos".

SECTORES

Andoni Ortuzar ha sugerido que había sectores en la coalición soberanista dispuestos a que se alcanzara el pacto presupuestario y otros no, y ha considerado que "ahí siempre ha habido una doble pulsión".

En este sentido, ha señalado que hay unos, que "son más políticos, que tienen una visión más política de las cosas" y que "esta vez sí querían un acuerdo porque veían que era una manera de poner a Bildu dentro del sistema institucional con una posición centrada y central dentro de la política vasca".

"Pero, seguramente, ha habido otras fuerzas sindicales, de movimientos sociales, que están muy radicalizados. Yo creo que el problema que tiene EH Bildu es que todavía está mucho más cómodo detrás de la pancarta gritando que implicándose para solucionar los problemas", ha subrayado.

Por ello, le ha emplazado a que decida "cuándo se pone también al otro lado de la pancarta y ayuda, desde las instituciones, a arreglar los problemas". "Nosotros queríamos acordar", ha apuntado, para precisar que ellos "o no han podido o no han querido".

"Ésa es nuestra duda a estas horas, si todo esto ha sido una estrategia de Bildu para, 'cuanto peor, mejor' para ellos, para abocarnos a una situación política como la que se crea ahora, o si tienen problemas, diferencias o discrepancias internas sobre lo que había que hacer. Al final, han ganado los que no querían el acuerdo", ha dicho.

En todo caso, ha asegurado que los jeltzales están "tranquilos", en la medida en que han hecho, a lo largo de la negociación, hasta cinco ofertas diferentes y han ido "mejorando la posición". "Ayer, cuando prácticamente cuando casi era imposible mejorar la oferta, Azpiazu y su equipo consiguieron buscar una mejora que daba casi respuesta al cien por cien a lo que había pedido Bildu", ha indicado.

La diferencia, según ha explicado, es que no era para este ejercicio "porque es imposible". "Tenemos que apechugar con lo que tenemos, valorar lo que tenemos y sacarle el máximo rendimiento", ha añadido. A su entender, "no da para todo" y hay que "repartir con justicia lo que hay entre todos los colectivos".

El líder jeltzale cree que de todo esto es consciente EH Bildu, pero no quiere entenderlo porque, "luego, es muy fácil manipular" y decir que el PNV o el Gobierno Vasco "no atiende" a las necesidades sociales. "Si alguien se preocupa de la gente, somos nosotros, porque somos los que más gente tenemos detrás. ¿Qué se cree Bildu, que nosotros no tenemos pensionistas?", ha dicho.

Ha recordado que la coalición pedía ahora 858 euros para los pensionistas que están dentro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que el Ejecutivo lo pretendía cumplir en el año 2021, con una subida gradual. "La realidad hoy es que esas personas se van a quedar como están", ha explicado.

PRÓXIMAS ELECCIONES

Andoni Ortuzar ha afirmado que, para definir las alianzas tras las próximas elecciones municipales y forales, hay que esperar a ver los resultados de los comicios. "Nosotros nunca damos por prefigurada la posición de una coalición determinada y descartamos otras. Habrá que ver lo que dice la gente. Primero la que es soberana es la ciudadanía vasca, que es la que tendrá que decir a quién quiere en las instituciones", ha añadido.

Preguntado por si será posible acabar la legislatura con prórrogas presupuestarias, ha respondido que "la política está ahora tan movida que lo que hoy parece imposible, mañana es una realidad".

"Es verdad que casi siempre es para empeorar las circunstancias, no para mejorarlas, pero somos optimistas y vamos a seguir intentando llegar a acuerdos en el Parlamento Vasco. Lo intentaremos para remediar los efectos negativos del no acuerdo actual por culpa de Bildu, para mejorar la legislación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), para todo, y dependerá de la voluntad política que demuestren las otras fuerzas", ha explicado.

Asimismo, ha destacado las diferentes exigencias que hacen Podemos en Madrid y los que hace Elkarrekin Podemos en Euskadi. "Yo sé lo que han estado negociado (en los PGE) con el PSOE, ni una propuesta sobre pensiones distinta de lo que ha salido. Allí no hay 1.080 euros, que es donde hay que pedirlo, aquí sí", ha indicado.

Por ello, ha puesto en duda "la sinceridad de los planteamientos de esta gente". "Ayer Iglesias nos echó flores porque creo que, modestamente, es justo hacerlo. ¿Qué se puede hacer mejor y más?, sí, pero ¿que lo que estamos haciendo es bueno y va en la dirección correcta?, también", ha señalado.

En su opinión, "eso es lo que tiene que entender Bildu y lo que tiene que reconocer Podemos de Euskadi porque, si no, es hacer trampas en el solitario". "¿Qué quieren?, ¿que vaya yo como PNV y haga una propuesta de ese cariz en Madrid y a ver cómo se retratan todos?. Aquí lo único, poco o mucho, que se han llevado todos los pensionistas vascos y de todo el Estado español, es lo que sacó el PNV de las negociaciones de los Presupuestos del año pasado", ha preguntado.

Ortuzar ha afirmado que "eso es lo único real, ése es el pájaro en mano que tienen hoy todos los pensionistas, todo lo demás es ruido político". "Donde tiene que hacerlo, no lo hacen, ¿por qué no?, porque nosotros les vamos a apoyar", ha advertido.

A su juicio, "hay gente que está ahora más con la calculadora electoral que con la social". "Está pensando más en la estrategia que le va a dar más votos o le va a quitar menos votos en las elecciones de mayo, y no digo ya si se produjeran unas españolas, y otros estamos más a sacar las cosas del país, del día a día, intentando que haya Presupuestos".