Oltra: "No recibimos órdenes ni de Madrid ni de Barcelona y eso nos permite tener un discurso coherente"

Así se ha expresado durante el acto de campaña celebrado este lunes en el Teatre Principal de Castelló junto a otros cargos de la formación, según ha indicado la coalición en un comunicado. Durante su intervención, ha señalado que "la gente sabe que ese desaguisado de 20 años --en referencia al anterior gobierno del PP-- no se arregla en cuatro, y por eso debe continuar el cambio".

"Vamos a llenar las urnas de sonrisas porque somos la única garantía de que sigan las políticas de cambio que se iniciaron en 2015. Y vamos a lograrlo porque frente a quienes enarbolan el discurso del odio, del hígado, de las banderas y del miedo, nosotros hacemos propuestas que mejoran la vida de la gente", ha dicho Oltra.

La líder de la coalición valenciana ha destacado que "Compromís es el hecho diferencial que ha hecho que se hayan impulsado políticas valientes y para las personas que no se han desarrollado en otras comunidades autónomas". "Sin Compromís en el Consell no habría Ley de Servicios Sociales, ni Ley LGTB, ni Ley Trans, el Xarxa Llibres sería un cheque y no se habrían garantizado los servicios públicos de todos por encima del negocio de unos pocos", ha afirmado.

Asimismo, la también vicepresidenta de la Generalitat ha propuesto una ley de servicios mínimos públicos en zonas rurales, puesto que "se están despoblando" y donde "se supone que tiene que haber educación, sanidad, un transporte que conecte a la gente y recursos de servicios sociales".

"NUESTROS LÍDERES ESTÁN AQUÍ"

En el acto también ha intervenido la cabeza de lista de Compromís en el Congreso por Castelló, Marta Sorlí, quien ha asegurado que "si no está Compromís, los pueblos de Castelló no tendrán voz en el Congreso ni en el Senado", porque su partido "ha llevado, la voz, los problemas y las exigencias de nuestras comarcas a Madrid".

Por otro lado, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha señalado que "cuando los discípulos de Fabra digan mentiras", hay que recordar que "aquí ya no se repagan los medicamentos, nadie pasa vergüenza por comprar los libros de texto y tenemos la tasa más baja de paro desde 2007".

"Si hay algo claro en esta campaña es que mucha gente aún no ha decidido a quién votará, por eso necesitamos unas comarcas del Nord activas, fuertes y dinámicas. Que se pise la calle, para hablar con la gente. Porque nosotros no esperamos que la campaña de Castelló sea la visita de rigor de Rivera, Sánchez, Iglesias o Casado. Nuestros líderes, nuestros candidatos y candidatas y los que de verdad nos representan están aquí. No vienen. Están", ha declarado.

Por su parte, el candidato de Compromís al Congreso, Joan Baldoví ha apuntado que "la financiación es esencial para tener mejores servicios, más médicos, mejores carreteras y en definitiva, mejor calidad de vida", y ha asegurado que están "decepcionados por la falta de valentía del Gobierno de Sánchez".

A este respecto, ha explicado que "las comunidades autónomas gestionan el 85% de las competencias sociales básicas, pero sólo nos llegan el 25% de los recursos" y ha insistido en que "los valencianos somos ciudadanos de segunda y esta injusticia se tiene que acabar. "Vamos a ser decisivos después del 28A, y quien quiera los votos de Compromís se tiene que comprometer a reformar la financiación desde el primer minuto", ha añadido.