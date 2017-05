Nueva Canarias recalca que aún no hay acuerdo con el Gobierno pero que se ha avanzado a "un 60%"

Así lo ha señalado Quevedo en los pasillos de la Cámara Baja después de haber mantenido este martes una segunda reunión con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.

El diputado canario, cuyo voto a favor daría al PP la mayoría que necesita para aprobar las cuentas de este ejercicio, ha asegurado que ha habido un intercambio "gigantesco" de documentación con el Gobierno, lo cual, a su juicio, demuestra que hay voluntad por ambas partes de "hacer las cosas bien".

HASTA EL DOMINGO

Quevedo considera que se está trabajando "intensamente" y con "seridad" pero que se necesita "tiempo" y que hasta el domingo continuarán los contactos para tratar de cerrar un posible acuerdo que garantice su apoyo a los Presupuestos. En todo caso, ya apunta que la agenda canaria que su partido ha puesto encima de la mesa ha avanzado de "un 25%" hace una semana a "un 60%".

Eso sí, ha insistido en que "no hay nada cerrado" pese a haber "aproximaciones" en algunos asuntos y que en esta semana continuarán las negociaciones con el Gobierno para determinar qué es aceptable y qué no y si eso implicará un acuerdo final o no.

Preguntado sobre si la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del pasado domingo podría influir en esa negociación abierta con el Ejecutivo, Quevedo ha respondido que "no tendría sentido" que lo hiciera y, además, sería "poco serio".

"Son procesos distintos", ha sutrayado el representante de NC, destacando que Nueva Canarias "respeta" el acuerdo suscrito con el PSOE, con el que concurrió en coalición en las últimas elecciones generales, y eso "Pedro lo sabe".

LAS EXIGENCIAS DE NUEVA CANARIAS

Entre las exigencias de Nuevas Canarias se encuentran medidas de carácter político que van más allá del año 2017. En concreto, quiere un compromiso de que se aprobará la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que ya está en el Congreso.

También, el desarrollo específico del modelo energético canario, la reserva del 10 por ciento de las capturas del atún rojo para la flota de las islas y el impulso de medidas fiscales a favor del sector audiovisual de la comunidad autónoma.

El segundo grupo de medidas son presupuestarias, empezando por el refuerzo de la ley de dependencia y de la lucha contra la violencia de género. Además, exige el cumplimiento del Régimen Fiscal especial de las islas (REF) y que incluya nuevas medidas como subir del 50 al 75 por ciento la bonificación de los billetes de avión entre las islas y poner precios máximos a los de las conexiones con el resto del país.

También reclama que se incluyan 51 millones en el Presupuesto de este año para cumplir el convenio de carreteras entre el Estado y el Gobierno canario, que se deberían sumar a los 175 consignados, y ayudas al transporte de mercancías