Moreno apuesta por ayuntamientos "aliados" para un "nuevo porvenir" frente a gobiernos "indolentes" del PSOE

En su intervención, en un acto con el candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, el presidente del PP-A ha lamentado que el socialismo haya dejado "desunión, ruina y malas cuentas" cuando ha gobernado en instituciones como la Junta de Andalucía o el Gobierno central.

Tras un acto en Ogíjares, en el área metropolitana granadina, Moreno ha cerrado el acto de inicio de campaña a las municipales y las europeas con una pegada de carteles simbólica en Granada, incidiendo en que en Andalucía se ha producido, tras el dos de diciembre pasado, un "cambio histórico", con un Gobierno en la Junta que ha imprimido un "ritmo importante" frente a un "legado de problemas", que ha resumido en "desequilibrio en las cuentas" y mal "funcionamiento de los servicios públicos".

Ha ejemplificado en los millones de euros de subvenciones que ha indicado que ha encontrado "sin justificar" tras los mandatos socialistas en Andalucía, y se ha preguntado "dónde habrán ido esos millones de euros".

"Aquí se ha tirado el dinero de todos los contribuyentes", ha indicado el presidente de la Junta, que ha afeado al PSOE una "acción de gobierno irresponsable" e "incapaz".

Juanma Moreno ha señalado que, frente a esta situación, hay que "construir un nuevo porvenir" con gobiernos locales "aliados" en los ayuntamientos, los cuales "hagan reformas" y estén dispuestos a "trabajar desde el primer minuto".

Ha señalado también que su Gobierno ha cumplido los 21 puntos a los que se comprometió en el inicio de su andadura "a rajatabla, en 90 días", cuando desde la oposición sus responsables dijeron que "no íbamos a ser capaces de levantar ni una mota de polvo".

Ha pedido su apoyo incluso a los que no votaron al PP, y ha explicado que "segmentar" y "dividir el voto" al final "lo único que hace" es reforzar a la izquierda.

El acto se ha celebrado a las puertas de la sede provincial del PP de Granada, que está frente al auditorio del Centro Cívico del Zaidín en el que ha organizado su inicio de campaña el alcalde y candidato a la reelección por el PSOE, Francisco Cuenca.

En este contexto, el presidente del PP-A ha señalado que "Granada necesita un gobierno a la altura de una gran ciudad" tras haber "sido la gran olvidada de la Administración andaluza".

Con el PSOE, la ciudad "tiene un gobierno que no tiene horizonte", y con el PP tendrá el "revulsivo" de "reivindicar el orgullo de ser granadino", siendo la capital "cuna de civilizaciones y esencia fundamental" de Andalucía y de España.

Por un "gobierno con proyecto", y "capaz de transformar la realidad de esta ciudad", Juanma Moreno ha mostrado su apoyo en el arranque de campaña a Sebastián Pérez, quien ha tenido "ahínco" desde la "fortaleza para construir un sueño colectivo", también pensando en el área metropolitana, y con "experiencia en gestión", que, en su opinión, es "lo más importante que puede tener un alcalde".

"ÚNICA ALTERNATIVA"

El candidato a la Alcaldía por el PP, Sebastián Pérez, se ha congratulado de que, con Juanma Moreno, "la Junta, ya por fin después de 40 años, sea la aliada de Granada", y ha defendido que su formación es "la única alternativa" para que gobierne un "centro derecha fuerte defienda los intereses de la ciudad".

Pérez ha señalado que tiene la intención de que su primera visita como alcalde sea al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, ha abogado por que la ciudad tenga más peso en la gestión de la Alhambra y Sierra Nevada, y ha augurado una "campaña difícil", mostrándose "orgulloso de mi gente, de mi tierra y de mi partido".

En este sentido, ha llamado a los militantes y simpatizantes que han acudido al acto simbólico de pegada de carteles que ha compartido con Moreno a "recuperar una Alcaldía que ganamos en el 2015 y que nunca tuvimos que perder", en "la hora de Granada", que no es un "barrio" de otras ciudades de Andalucía.

INICIO EN OGÍJARES

Previamente, en el acto de Ogíjares, el presidente de la Junta y del PP-A ha animado a los candidatos 'populares' porque "a mí también me decían que no era posible que gobernase, que esto era del PSOE, pero yo siempre he tenido fe y solo pueden los que creen que pueden".

Señaló que "también decían que era imposible eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y lo hemos hecho. En cuatro meses hemos conseguido lo que parecía imposible, hemos creado empleo y somos la segunda comunidad autónoma que más crece. ¿Cuándo se había visto? Eso es el cambio".