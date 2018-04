Moreno pide que Susana Díaz defienda "en Ferraz" la propuesta andaluza de financiación y PSOE fije una "posición común"

"No tiene sentido que hagamos un Consejo de Política Fiscal y Financiera si, mañana, compañeros (de partido) de la presidenta de la Junta de Andalucía se ponen en claro desacuerdo con lo que estamos pidiendo" desde la comunidad autónoma, ha argumentado Moreno en esa línea a preguntas de los periodistas en el transcurso de una visita a la Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches, en Pozoblanco (Córdoba), y al hilo de la reunión que este miércoles mantuvieron en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su homóloga en la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Moreno ha reiterado su valoración "positiva" de dicha reunión porque, según ha comentado, "todo lo que sea diálogo, buscar puntos de encuentro", el trabajo conjunto y la "cooperación entre administraciones me parece netamente positivo".

Además, el líder del PP-A ha indicado que alberga "la esperanza de que el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, y Susana Díaz en particular, deje atrás la estrategia de confrontación, pelea y bronca con el Gobierno de España, y pase a una nueva estrategia de colaboración y cooperación".

Tras valorar los "dos anuncios importantes" que salieron del encuentro en La Moncloa --la "convocatoria inminente" del CPFF y el anuncio de una próxima reunión entre el ministro y el consejero de Fomento de la Junta "para impulsar los proyectos de infraestructuras que tiene Andalucía"--, Moreno ha lanzado "una advertencia", la de que "el PSOE también tiene que hacer sus deberes".

En esa línea, ha insistido en que el PSOE debe conseguir "una posición común" dentro del partido en torno a la financiación autonómica, que "ahora mismo no la hay", según Moreno, y que el partido a nivel nacional "tenga voluntad de acuerdo con el PP" en esta cuestión, porque se traduce en "una ley orgánica que tienen que aprobar las Cortes Generales en Madrid".

Moreno ha aseverado que "es muy importante mantener la defensa de los intereses andaluces", pero, según ha matizado, "para que esos intereses vean la luz, al final tiene que haber un gran acuerdo PP-PSOE" que posibilite dejar atrás "la última herencia" del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, según ha abundado el líder 'popular', que ha tachado de "mal modelo de financiación autonómica" el aprobado por dicho Ejecutivo, que "infrafinancia a Andalucía".

El presidente del PP-A ha defendido que la propuesta aprobada en el Parlamento andaluz sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es "la encomienda que le hemos dado a la presidenta de Andalucía para que defienda los intereses" de la región, ya que "es a ella ahora a la que le corresponde defenderlo, pero para eso tiene que defenderlo no sólo en el CPFF, sino en Ferraz", ha agregado.

Así, Moreno ha considerado "bueno" que hubiera "una reunión" entre Susana Díaz y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que la dirigente de la Junta le expusiera al líder nacional de su partido "de manera directa los planteamientos que desde Andalucía estamos haciendo" sobre financiación autonómica.

Moreno cree que "no tiene sentido que hagamos un CPFF si al final el PSOE no tiene ninguna voluntad de acordar y, por tanto, impulsar un nuevo modelo de financiación", que, de ese modo, "no saldrá aprobado", según ha advertido, porque ha insistido en que "el modelo de financiación autonómica es una ley orgánica, de Estado, y necesita un acuerdo entre PP y PSOE", porque, "si no lo hay, va a ser prácticamente imposible que salga adelante", según ha concluido el líder de los 'populares' andaluces.