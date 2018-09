Moreno (PP-A), sobre la ausencia de Santamaría en la Junta Directiva Nacional: "No hay que dramatizar estas cosas"

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la reunión, y ante la pregunta de si le gustaría que Santamaría hubiera asistido, Moreno ha apuntado que ella "ha justificado y ha adelantado" que no podía acudir a la Junta Directiva Nacional y "evidentemente cada persona tiene su agenda".

"Cuando no se puede ir a un acto no se puede ir y creo que no hay que dramatizar ni exagerar estas cosas", ha incidido el líder de los populares andaluces, que expresó públicamente su apoyo a la candidatura que encabezó Santamaría a la presidencia del PP en el Congreso Extraordinario que el partido celebró el pasado mes de julio y del que salió elegido Pablo Casado.

Cabe recordar que Sáenz de Santamaría no acudió tampoco el pasado jueves a la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la primera con todos los diputados presidida por el nuevo presidente del partido, una ausencia, que explicó, ya advirtió a la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, porque tenía un acto de agenda.