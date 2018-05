Moncloa asegura que los hechos de la sentencia "no afectan en modo alguno" al Gobierno de Rajoy

Rajoy ya dijo hace dos semanas que si el PP era condenado en este juicio era "por algo que no conocía".

El Gobierno ha expresado este jueves su respeto por la sentencia del 'caso Gürtel' que condena al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Tras recordar que "todavía no es firme" porque se han anunciado recursos, ha subrayado que los hechos a los que se refiere el fallo "no afectan en modo alguno" al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, según fuentes de Moncloa.

En concreto, la Audiencia Nacional condena a 52 años de cárcel al cabecilla de Gürtel, Fracisco Correa; 33 al extesorero Luis Bárcenas; e impone una multa de 245.000 euros euros al PP. En esta sentencia del juicio de la primera época de la trama se considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas Correa y el PP se tejió en diferentes territorios una "estructura de colaboración estable" que llevó a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional".

"NO ES FIRME"

Tras conocer el fallo, fuentes del Ejecutivo han señalado que el Gobierno "respeta la sentencia" como "cualquier otra resolución judicial". Eso sí, han recordado que, "dado que se han anunciado recursos, todavía no es firme".

Es más, las mismas fuentes han destacado que "los hechos a los que hace referencia" la sentencia "no afectan en modo alguno" a este Ejecutivo de Mariano Rajoy, que "ha aprobado en los últimos años el mayor paquete de reformas para luchar contra la corrupción".

Además, el Gobierno ha destacado también que "nadie de la dirección del PP, ni de la actual ni de las anteriores, conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular", han agregado las mismas fuentes.

RAJOY: CONDENA POR "ALGO QUE NO CONOCÍA"

Según Moncloa, la sanción civil -"y no penal"- que se le exige al PP que apoya al Gobierno "implica expresamente el desconocimiento de los hechos y por tanto la ausencia la absoluta de responsabilidad penal".

Así lo adelantó el propio Mariano Rajoy el pasado 10 de mayo cuando dijo que si el PP al final era condenado como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel sería "por algo que no conocía". A su entender, no es algo que "pueda merecer el mismo reproche" penal que cuando alguien conoce esos supuestos hechos delictivos.

"La acusación es que el PP podría ser condenado, no lo sabemos, por algo que no conocía. Eso es ser partícipe a título lucrativo. Pero ser condenado por algo que no conocía, no es algo que pueda merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía y en lo que había participado", dijo entonces el jefe del Ejecutivo cuando se le preguntó si le preocupaba que su partido pudiera ser condenado como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel.

En esa misma entrevista en Antena 3, Rajoy señaló que lo que se juzga en este caso es que dos candidatos a alcalde (Majadahonda y Pozuelo) recibieron una cantidad para financiar su campaña electoral, "tuvieron votos y entonces el PP se vio beneficiado por esos votos".

"Pero desde luego, desconocíamos absolutamente esa circunstancia", insistió Mariano Rajoy, para hacer hincapié en que no hay que "generalizar" ante la corrupción porque la "inmensa mayoría" de las personas que se dedican a la política son "honradas y decentes".

Este mismo jueves, antes de conocer la sentencia, Rajoy ha dicho en la cadena Cope que "el PP es mucho más que diez o quince casos aislados". "Esos acontecimientos a los que usted se refiere nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años. Esto de la Gurtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores a 2009", ha afirmado.