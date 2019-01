Monago apunta que para el PSOE la situación del tren extremeño "antes era culpa de Rajoy y ahora de los sabotajes"

"Yo no digo que no pueda haber un boicot en un momento determinado al tren", ha señalado Monago, quien ha recordado que "desde que Ábalos es ministro de Fomento Extremadura ha tenido más de 200 incidencias en el tren, y no pueden ser 200 sabotajes".

En rueda de prensa este jueves en Mérida, Monago ha recordado que hace unos días un tren fue de Don Benito a Badajoz sin luz, o en otros trayectos ha ido sin calefacción, y eso "no son sabotajes", ha dicho. "Cuando el tren se ha quedado sin gasolina o cuando se ha incendiado, eso no son sabotajes", ha defendido el dirigente del PP extremeño.

En ese sentido, Monago ha asegurado desconocer si el descarrilamiento del pasado lunes "era sabotaje o no", pero ha destacado su interés en "ver los atestados de la Guardia Civil y sus conclusiones", porque según ha dicho, no se fía "de lo que diga un comité de empresa ni de lo que diga la delegada del Gobierno".

Ha reafirmado que en el caso de un hecho delictivo, se fía "de las actuaciones que hagan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sobre todo de lo que determine un juez, no de lo que determine un socialista, que en este tema tienen poco crédito".

En cualquier caso, y en caso de que hubiera existido un sabotaje en el incidente del pasado lunes, "la situación del tren de Extremadura no es fruto de un sabotaje", ya que "no llevamos seis meses con 200 incidencias por sabotajes", ha dicho.

SITUACIÓN DE ALMARAZ

Por otra parte, el presidente del PP de Extremadura ha preguntado por el "interés que tiene el señor Fernández Vara para hurgar tanto en el cierre de Almaraz, tras lo que ha alertado de las "repercusiones que va a tener para el empleo y para toda la zona", ya que en caso de que se produjera este cierre se "hunde el norte de Cáceres y el futuro de Extremadura".

"Se va a cerrar Almaraz, y además se va a cerrar sin ninguna alternativa equivalente a lo que supone Almaraz para el entorno, para la comarca de Campo Arañuelo, para el norte de Cáceres y para el conjunto de Extremadura", ha alertado Monago, quien ha insistido en conocer "qué interés tiene el señor Fernández Vara en cerrar Almaraz".

En ese sentido ha considerado que "por la intensidad de sus palabras y de sus hechos, tiene que tener un motivo muy fuerte para tener ese ansia de querer cerrar Almaraz", y "lo tiene que explicar algún día", ha dicho.

Ha insistido en que el presidente extremeño "tiene que tener algún motivo para haber hecho una unidad en la Junta de Extremadura para acelerar los proyectos de renovables", mientras que "no ha hecho ninguna unidad para acelerar la alternativa al cierre de Almaraz", ha señalado.

Y es que, según ha aseverado Monago, el cierre de Almaraz "está ya sentenciado y finiquitado porque lo quiere Fernández Vara", ya que de esta forma "queda libre el nodo de conexión y por eso se están presentando los proyectos de renovables ahora".

Por eso, y como el cierre de una central nuclear "no es de la noche a la mañana, es por lo que ha pedido unos meses de prórroga", que a juicio del dirigente del PP extremeño es "el tiempo justo para presentar los proyectos, tener las autorizaciones, y una vez que cierren, chapan Almaraz y conectan las renovables", ha señalado.

En ese sentido, Monago ha asegurado que no tiene "nada en contra del sector de las renovables", pero ha defendido que "no se puede cerrar una actividad que genera directa e indirectamente miles de puestos de trabajo y una tributación muy importante en la zona" sin contar con "una alternativa clara".

Ante esta situación, el presidente del PP extremeño ha instado a los vecinos de la comarca de Campo Arañuelo a que "espabilen", ya que "van a cerrar Almaraz y muere el norte de Cáceres", ya que se hará "sin alternativas", ya que las renovables "no van a generar los puestos de trabajo que venían generándose en la zona".

"Está muy parado todo el mundo, le están robando la cartera y aquí no le mueve nada", ha señalado el presidente del PP extremeño, quien ha recordado que cuando se ha cerrado una central nuclear en otros lugares del país "se han muerto los pueblos, se ha tenido que ir mucho más la gente", porque "no hay actividad económica".

Finalmente, Monago ha avanzado que el PP ha pedido la documentación administrativa de los proyectos que se están presentando, y "no nos contesta ni nos da un papel la Junta de Extremadura", tras lo que ha lamentado que "es habitual en la Junta de Extremadura la opacidad", tras lo que ha señalado que cuando pide información y no se la dan alberga "más dudas" sobre esos proyectos.

En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha confiado en que a partir de mayo de este año pueda ver esa documentación como presidente de Extremadura: "Si no me las dan ahora, que me los den luego, pero los voy a pedir", ha dicho