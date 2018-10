Maíllo: "Adelante Andalucía defenderá la redistribución de riqueza" frente a quienes ven la región como "su cortijo"

Maíllo ha aclarado que "Andalucía no es una tierra pobre", por lo que hay que apostar por un proyecto, como 'Adelante Andalucía' --la marca electoral bajo la que Podemos e IULV-CA concurrirán a los comicios andaluces del 2 de diciembre junto a otras fuerzas--, que la defienda de "especuladores y malos gestores".

"Hay que defenderla de Susana Díaz", ha concluido en este sentido Maíllo durante su intervención en la apertura de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida, en Madrid, según informa la federación de izquierdas en una nota.

Maíllo ha rechazado a quienes "quieren eliminar impuestos y dejarnos sin el mejor patrimonio: los derechos", y ha agregado que "la gente humilde de Andalucía no heredamos fincas, heredamos derechos como la educación o la sanidad", por lo que hay que defender estos derechos de quienes "se llenan la boca defendiendo la sanidad pero pacta sus políticas con quienes quieren desmantelarla", en referencia a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Ante el plenario del máximo órgano de Izquierda Unida, Maíllo ha asegurado que "el PSOE no es alternativa en Andalucía porque no tiene más proyecto que mantenerse en el poder, y las derechas que se pelean entre ellos para ver quién es más de derechas no tienen credibilidad".

En esta línea, el coordinador general de IU Andalucía ha apuntado que "Andalucía no es tierra de privatización, es de comunidad de vecinos y de cuidados, incompatible con el neoliberalismo salvaje".

Para Maíllo, las encuestas confirman la consolidación de cuatro bloques, en una situación en la que "'Adelante Andalucía' puede disputar la hegemonía al PSOE". Maíllo ha declarado que "'Adelante Andalucía' está pensando en grande, y por eso tiene la mejor candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, que se llama Teresa Rodríguez".

Maíllo ha hecho referencia a la "ilusión" generada en torno al proyecto de 'Adelante Andalucía', "que se ha centrado en lo político y que está a la altura del reto histórico y asume con responsabilidad el cambio que necesita Andalucía".

En última instancia, el coordinador general de IU Andalucía ha apelado al "patrimonio de los trabajadores y trabajadoras, activistas, militantes y simpatizantes y de IU" para que sea volcado, de aquí al próximo 2 de diciembre, en Andalucía.

Para Maíllo, esto es "volcar el patrimonio de quienes aspiran a un país ante una oportunidad de iniciar un nuevo recorrido para un nuevo país".