Junta cifra en 2.000 millones la deuda "histórica" del Gobierno con Andalucía por inversiones

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco, se ha referido a la reunión que mantendrán en la tarde de este martes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el consejero andaluz de Fomento, Felipe López, para abordar las inversiones en la comunidad en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Blanco ha explicado que Andalucía va a reclamar que el nivel de inversiones para Andalucía en los PGE de 2018 se corresponda con el peso poblacional real de esta comunidad en el conjunto del Estado y que, en consecuencia, se "diga adiós al atropello irracional que sufre" esta tierra y que supone recibir casi 500 millones de euros menos de lo que corresponde, en el presente ejercicio, en partidas para infraestructuras.

Ha puesto el acento en que la reunión se celebrará horas antes de que se apruebe en el Congreso de los Diputados el proyecto de los PGE, de manera que "queda poco tiempo para que se hagan bien las cosas", de manera que ha confiado en que el ministro tenga el "lápiz" preparado para anotar las nuevas partidas para Andalucía y que no se quede sólo en una "previsión".

"Si el ministro anuncia una vez más que habrá dinero para la línea férrea Algeciras-Bobadilla, lo que reclamamos es que no sólo haya una previsión, sino que se traduzca en dinero que aparece apuntado en los PGE", ha dicho Blanco. "Queremos que el ministro de Fomento le dé al lápiz y lo apunte donde tiene que apuntarlo", ha apuntado.

Juan Carlos Blanco ha querido dejar claro que la Junta no va a dejar de reclamar lo que es "de justicia" para Andalucía, que necesita que llegue el dinero que le corresponde porque serviría para seguir mejorando nuestra economía y contribuir a la creación de empleo. Ha advertido de que el dinero que no llega no se le "hurta" al Gobierno andaluz, sino a los andaluces.

El portavoz ha cifrado en 2.000 millones de euros la deuda "histórica" del Gobierno central con Andalucía en materia de inversiones para infraestructuras, por lo que ha dejado de llegar en los últimos siete años.