Junqueras asegura que no hace falta el FLA si el Gobierno "calcula bien" la derrama

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en la que el portavoz adjunto del PP, Alejandro Fernández, le ha acusado de "inventarse" que Cataluña no dependería más del FLA porque la Generalitat había conseguido el financiamiento de inversores norteamericanos.

Junqueras ha negado haberlo dicho y ha criticado al Gobierno "por sus errores reiterados" en el cálculo de la derrama, porque, a su juicio, los 1.870 millones que obtendría la Generalitat si lo calcularan bien equivalen al financiamiento del FLA.

Por ello, ha señalado que el mal cálculo del financiamiento de Cataluña perjudica al conjunto de los ciudadanos y le ha pedido que "piensen en los ciudadanos españoles que ven peligrar sus pensiones".

Fernández ha reprochado a Junqueras ser un "pésimo gestor de las finanzas catalanas" y ha alertado de que, durante su mandato, ha incrementado la deuda de Cataluña y que, según él, es la comunidad autónoma con peor situación económica y peor perspectiva económica de España.

Asimismo, ha sostenido que Junqueras está perdiendo su imagen positiva en la opinión pública y le ha echado en cara que "es más fácil que encuentre inversores que encontrar su firma para el referéndum".

El también vicepresidente de la Generalitat ha destacado que "la economía catalana funciona muy bien" y que el actual Govern ha conseguido reducir el déficit y que se puedan cubrir todas las necesidades de los servicios sanitarios, educativos y sociales.

ACUSACIÓN DE CORRUPCIÓN

Fernández también ha acusado a Junqueras de "tapar las corruptelas de sus socios de Govern" y ha hecho referencia a la información de 'El Español', que publicó que una comisión dependiente de Junqueras descubrió prácticas irregulares en las concesiones durante los gobiernos de Artur Mas.

Ha preguntado a Junqueras por que el martes explicó que el Govern no había ocultado ninguna información sobre el caso del 3%, mientras que "en febrero lo ocultó", y ha advertido de que si no da explicaciones no puede continuar dentro del Ejecutivo catalán.

Junqueras no ha respondido a estas cuestiones, pero ha recordado que este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.