CATALUÑA. LA JUSTICIA ALEMANA VE “INADMISIBLE” EXTRADITAR A PUIGDEMONT POR REBELIÓN Y LE DEJA EN LIBERTAD

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en Alemania, anunció este jueves que considera “inadmisible” extraditar a Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión, ya que sólo ve posible hacerlo por malversación de fondos, por lo que deja al expresidente de la Generalitat catalana en libertad provisional.



A través de un comunicado, recogido por Servimedia, este tribunal acuerda que el expresidente catalán podrá quedar provisionalmente en libertad si paga una fianza de 75.000 euros.

El tribunal alemán, a pesar de que la Fiscalía de este país era partidaria de entregar a Puigdemont a España por todos los delitos apuntados por la Justicia española, entiende que la acusación de rebelión es “inadmisible” desde el punto de vista de los magistrados germanos.

Se argumenta que la acusación que el Tribunal Supremo de España hace a Puigdemont de tratar de subvertir el orden constitucional español para declarar la independencia de Cataluña “no sería punible” en Alemania bajo su legislación.

Los jueces alemanes argumentan que el delito de “alta traición” que existe en Alemania requiere que exista “violencia”, algo que el tribunal de Schleswig-Holstein considera que no se dio en el caso del proceso secesionista en Cataluña. Se añade que “no es suficiente”, como alegan el Supremo y la Fiscalía española, que los dirigentes independentistas supieran que declarar unilateralmente la independencia conllevaría acciones violentas.

Por lo que se refiere a la malversación de fondos públicos, el tribunal alemán entiende que la acusación inicial que hace España no es suficiente, pero que puede continuarse con la solicitud de extradición en este punto si se aclaran más las acusaciones y se aporta “más información”.

En cuanto al hecho de que Puigdemont alegue que es objeto de persecución política desde España, los jueces alemanes dicen que no hay indicios de que esto pueda estar sucediendo.



