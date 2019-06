Igea (Cs) dice que si el pacto con el PP no prosperara, buscaría un acuerdo para un Gobierno "estable" en CyL

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, confía en que el acuerdo con el PP "llegue a buen puerto" aunque, como ha señalado, de no ser así se encargará de que en la comunidad haya un Gobierno "estable". Dicho esto, ha reconocido su apuesta por pactar con los 'populares' como socios "preferentes", pero no "excluyentes".

Igea ha comparecido ante los medios de comunicación tras la sesión de constitución de las Cortes de Castilla y León en la que se ha elegido como presidente del Parlamento al procurador de la formación naranja Luis Fuentes, quien generó risas entre la bancada socialista al hablar de "cambio" en la Comunidad.

Ante esta situación, Igea ha advertido de que no tolerará que el PSOE ejerza una "superioridad moral" que, como ha destacado, "no le corresponde", y ha recordado los pactos de los socialistas en Baleares o Navarra. "Pactan con quien no cree en la igualdad", ha lamentado y ha señalado que para Ciudadanos la "igualdad es irrenunciable", por lo que cree que el PSOE no está "en condiciones de dar lecciones de moralidad".

Después de este análisis, el líder de la formación naranja en la comunidad ha asegurado que desde su posición rechazará el "frentismo" y la "política de trincheras". "La situación actual del país es altamente peligrosa, hay que buscar lo mejor para los ciudadanos y eso se hace desde el acuerdo", ha defendido, pidiendo que se salga de la "política de bloques con urgencia".

DE MOMENTO SOLO HAY UN PACTO PROGRAMÁTICO

Igea ha recordado que el acuerdo programático cerrado este viernes con el PP "no es un pacto de gobierno" y ha supeditado el cierre del pacto total a conseguir una estructura que permita impulsar todas las medidas de "cambio". "Empieza un tiempo nuevo de verdad y responsabilidad", ha señalado, y ha defendido su apuesta por un gobierno conjunto con "un programa y una voz de gobierno".

"Es necesario que sea visible un gobierno conjunto y por el momento lo que se nos ofrece no nos convence", ha explicado. Según ha detallado, los trabajos para avanzar en un pacto de gobierno con el PP pasan por la estructura de las consejerías y una portavocía con "transparencia" que hable de un "Gobierno conjunto".

"Nuestra intención es que esto llegue a buen puerto. Si no, Ciudadanos trabajará por un gobierno estable", ha garantizado Igea, quien ha defendido la necesidad de avanzar para tener una comunidad "más libre y más eficiente".

No obstante, Igea ha defendido que la negociación que arranca tras el acuerdo programático "no es un cambio de cromos" y ha dicho que en todos los partidos hay gente de fiar y otros que no, aunque ha insistido en que de lo que realmente se "fía" es del pacto rubricado este viernes.

En este sentido, Igea ha asegurado que Ciudadanos se va a dedicar a avanzar hacia un cambio real en ámbitos como la lucha contra la despoblación y la transparencia, y ha mostrado su "orgullo" de pertenecer a un partido que defiende en una política nacional común.

CRITICA LOS ACUERDOS DEL PSOE CON NACIONALISTAS

Francisco Igea ha recordado que él respaldó en la Ejecutiva Nacional de su partido que se trabajara en un pacto con el PP como "socio preferente", aunque ha insistido en su defensa de que esta decisión no fuera "excluyente" y que se pudiera abrir negociaciones con otros partidos. "A mí hace tiempo que no me atan en corto", ha asegurado.

Sin embargo, ha señalado que es "difícil" pactar con el PSOE si se cruzan "líneas rojas", como Cs cree que ha ocurrido en Navarra o Baleares, donde los socialistas han pactado con partidos nacionalistas.

En su intervención en el Salón de Recepciones de las Cortes, se ha referido a la futura moción de censura que ha propuesto el procurador de Podemos Pablo Fernández. "No vamos a tolerar de ninguna manera que se diga que no es legítima la suma de dos partidos, se debe respetar la voluntad de la gente que suma una mayoría", ha destacado.

Por último, Igea ha avanzado que por el momento no ha decidido si ejercerá como portavoz del Grupo de Ciudadanos en las Cortes, lo que le excluiría formar parte del Gobierno regional. "No lo descarto", ha concluido.