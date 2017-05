Ibarra no votará en las primarias del PSOE: "Cuando se están peleando, lo sensato no es echar leña al fuego"

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Ibarra ha lamentado la disputa entre los tres aspirantes a liderar el partido en lugar de "buscar un método" que saque adelante "una dirección que no sea consecuencia del disparate y el enfrentamiento".

"¿Crees que el lunes el que gane va a llamar a los otros dos y van a ir como corderitos con quien ha sido su enemigo? No me lo creo. O deja fuera a dos gallos, que tienen sus ejércitos, o integras a dos gallos que no se van a convertir en gallinas", ha espetado.

LA MOCIÓN DE PODEMOS, UNA DOBLE OPORTUNIDAD PARA EL PSOE

Por otro lado, Ibarra ha señalado que la moción de censura presentada por Podemos representa "una doble oportunidad" para el PSOE. A su juicio, sirve para "examinar" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también para "explayarse sobre todas las cosas que están ocurriendo".

Además, ha asegurado, el PSOE puede "examinar" al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y "saber por fin lo que piensa", en especial sobre el acercamiento de presos etarras. "Cuando se suba a la tribuna, hay que ser implacable. Es una oportunidad para que el portavoz parlamentario se hinche con Rajoy y con Iglesias", ha remachado.