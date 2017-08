INMIGRACIÓN. CS CREE QUE EL CIERRE DE LA FRONTERA DE CEUTA ES "EL RECONOCIMIENTO DE UN FRACASO"

Google Plus

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que el cierre de la frontera de Ceuta tras las avalanchas de inmigrantes intentando cruzar ilegalmente es "el reconocimiento de un fracaso" en la política migratoria de toda la Unión Europea.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Villegas reconoció que si el Gobierno se ve "incapaz" de garantizar la seguridad y el control en la frontera, no hay "más remedio" que cerrar el paso.

Sin embargo, cree que no es la medida "más adecuada", y que debería haber "recursos suficientes" para asegurar un uso "normal y lógico" del paso fronterizo.

Cerrar la frontera, en su opinión, es "el reconocimiento de un fracaso" y de la "incapacidad" para garantizar ese control en la frontera, no solo por parte de España sino de toda la Unión Europea, ya que Ceuta y Melilla son su frontera sur y por tanto toda la UE "debería estar implicada y ser responsable" de mantener ese orden.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso