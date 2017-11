RAJOY DICE A IGLESIAS QUE SU CREDIBILIDAD ESTÁ EN CUESTIÓN TRAS SUS ÚLTIMAS DECISIONES EN CATALUÑA

Google Plus

- Recomienda al líder de Podemos que se aplique el refrán “consejos vendo que para mí no tengo”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisó este miércoles al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de que su credibilidad está en cuestión tras las “últimas decisiones” que ha adoptado en Cataluña ante la deriva secesionista, le dijo que los españoles "cada vez le votan menos" y le advirtió de que "le acabarán poniendo una moción de censura".

El jefe del Ejecutivo respondió de esta manera al líder de la formación morada en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, donde Iglesias le preguntó sobre las declaraciones del inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, que se refirió a los “indicios” que existen de que Rajoy recibiera dinero de la trama ‘Gürtel’.

Después de que Iglesias le explicara lo que es una prueba indiciaria y se dirigiera al presidente como “M. Rajoy”, el jefe del Ejecutivo señaló que “esta forma de hacer oposición no le funciona”.

Cada vez que viene a la Cámara, afirmó, “tiene menos votos y menos apoyos por parte de los españoles. Acabarán poniéndole a usted una moción de censura y, lo peor de todo esto, para usted naturalmente, es que puede prosperar, sobre todo después de los últimos acontecimientos y después de las últimas decisiones que ha adoptado en Cataluña”, le espetó.

Rajoy le contestó también con sorna al referirse al hecho de que el líder de Podemos le hubiera sacado el asunto de las dudas que recaen sobre su partido y si se financia con dinero de Irán y Venezuela, en alusión a la sesión de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos que tuvo lugar el lunes en el Senado, que estuvo centrada en Podemos. “Consejos vendo que para mí no tengo, aplíqueselo”, le dijo Rajoy.

Por su parte, Iglesias señaló que ha quedado acreditado que Rajoy “cobró sobresueldos ilegales”, mientras que todas las querellas contra la financiación de Podemos se han desestimado. “¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? ¡Delincuentes!”, apostilló.

