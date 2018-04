"Simboliza algo que no me gusta -ha comentado en los pasillos del Congreso--. Se trata de oponerse a resoluciones de un sistema judicial en un país democrático. Pero no me ofende".

Así ha respondido Girauta al ser preguntado si comparta las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien considera "ofensivo" el lazo amarillo porque "en España no hay presos políticos, sino políticos presos".