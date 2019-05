Garzón acusa a Ecuador y Reino Unido de "mentir" al afirmar que no había nada contra Assange al finalizar el asilo

Así, ha explicado que ahora la situación es que el asilo terminó en la embajada de Ecuador en Reino Unido y la defensa de Assange --en la que participa Garzón-- está planteando "cuestiones en la comisión interamericana de Derechos Humanos", aunque ha reconocido que "hay una demanda de extradición", fruto de esa orden de detención de 2017.

"Las autoridades ecuatorianas y británicas mintieron al decir que no había nada", ha señalado a preguntas de los medios en Alicante antes de presentar su candidatura al Parlamento Europeo por Actúa.

El exjuez ha explicado que el momento es "delicado" después de que se haya puesto "fin arbitrariamente" al asilo y ha lamentado que no se han explicado "las razones" de ese final y "las que se han dado no responden a la realidad".

A su modo de ver, "no se ha garantizado el principio de no devolución" y ha incidido en que Ecuador está cooperando "con el agente de persecución, que es Estados Unidos, facilitándole datos, pruebas, documentos, lo que altera sustancialmente la propia institución del asilo que se dio".

Al respecto, ha señalado que la defensa de Assange está haciendo valer "todo esto" ante la jurisdicción ecuatoriana y ante "los distintos organismos internacionales" y ha recordado que hace "unas semanas" se inició el expediente de extradición, que continúa.

Baltasar Garzón ha detallado que Assange entró el 19 de junio de 2012 en la embajada de Ecuador en Londres y se le concedió el asilo dos meses después, el 16 de agosto. "Como salió el día 10 de abril, prácticamente llevaba camino de los siete años", ha dicho sobre un período "duro" que en su última etapa ha sido "muy gravoso".

Asimismo, ha enfatizado que el Grupo de Trabajo de las Detenciones Arbitrarias, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Privacidad de la Tortura, "todos nos han dado la razón en la que la situación es arbitraria y ataca la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información, de modo que vamos a seguir peleando".

"Si antes había alguna duda, ahora es clarísima la persecución política por razones de un ataque a la prensa y a los principios básicos de la libertad de expresión", ha argumentado.

SUECIA

En cuanto al proceso reabierto en Suecia contra Assange, Baltasar Garzón ha criticado que se haya reiniciado después de haber sido archivado "dos veces".

"Vuelve a reaperturarla sin dar más argumento que ahora está en una prisión y no en una embajada", ha lamentado y ha expuesto que "no hay ningún hecho o ningún argumento e incluso ni siquiera avanzan donde habían terminado las acciones posteriores si no que vuelven a una acción preliminar".

Con todo, ha asegurado que están en disposición de responder a las autoridades suecas porque cuentan con "datos, documentos y pruebas suficientes para demostrar que fue un artificio y una excusa que diera cobertura a la persecución real de Estados Unidos por la publicación masiva de documentación en noviembre de 2010 y posteriormente".

Documentación, que según ha precisado, "acredita crímenes de lesa humanidad, gravísimos de corrupción y actos ilícitos de las instituciones americanas, y principalmente vinculadas a la inteligencia en otros países, como Irak y Afganistán"

PROCESO EN ESPAÑA

Finalmente, Baltasar Garzón ha comentado, sobre la detención de varias personas en Alicante por supuestamente extorsionar a Assange, que "se presentó una denuncia y una querella que dio lugar a la detención de varias personas que sencillamente estaban extorsionando o intentando extorsionar a las personas de wikileaks".

Según ha detallado, estaban "mercadeando con una información obtenida ilícitamente de grabaciones de dentro de la propia embajada, utilizando las propias cámaras de seguridad, y vulnerando todos los derechos de Julian Assange, no solo de su intimidad, sino de su relación específica abogado-cliente".

"Con grabaciones que hemos visto y fotografías de documentos que hemos estado manejando los abogados defensores, lo cual es de una indefensión absoluta y además de contaminación del proceso", ha zanjado.