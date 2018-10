García Egea defiende el liderazgo de Casado y sus posicionamientos: "Al que no le guste no será del PP"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que "nadie" en el seno del partido duda del liderazgo de Pablo Casado y ha defendido que no se moverá de sus posicionamientos, ante las criticas de que está escorando la formación a la derecha. "Al que no le guste, seguramente, no será del PP", ha resumido.

En una entrevista concedida en EsRadio, y recogida por Europa Press, el número 'dos' del PP ha reiterado que el partido no se va a mover de las posiciones políticas que viene sosteniendo y ha defendido la autenticidad de sus propuestas.

"No nos vamos a mover de donde estamos. Es que siempre hemos sido así y al final a la gente que quiere que hablemos claro no le molesta, en absoluto, que digamos las verdades", ha subrayado García Egea.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha apuntado que quien esté en desacuerdo con Casado "seguramente" es porque no es del PP. Estas declaraciones llegan tras las informaciones que apuntan a crecientes críticas internas por el estilo del nuevo líder 'popular'.

Sobre la inquietud de cuadros medios del partido desconcertados por la estrategia y la sobreexposición pública de Casado, García Egea ha defendido el trabajo y la estrategia que realiza el presidente 'popular'. "Nadie duda del liderazgo de Casado. Hay más ilusión en la calle que la que había en junio", ha alegado.

Por otro lado, ha enmarcado en la "absoluta normalidad" que la dirección nacional se implique en las decisiones del PP en las distintas comunidades. "Somos un partido nacional y no de 17 comunidades. Creemos que la dirección de Casado tiene que opinar sobre cuestiones autonómicas y en la confección de equipos y cuestiones", ha zanjado.

García Egea defiende que, en todo caso, el trabajo se hace "conjuntamente" con las distintas direcciones provinciales y no se debe ver como una "anomalía". "Génova debe poder estar en permanente contacto con los cuadros en las regiones. Absoluta normalidad en la implicación de la dirección nacional en las direcciones territoriales", ha recalcado.

"Un partido nacional es nacional y se toman las decisiones conjuntamente", ha destacado el dirigente 'popular'.