MADRID. GONZÁLEZ NIEGA “PRESIÓN” DEL PP A LA COMUNIDAD PARA OTORGAR ADJUDICACIONES, AUNQUE LAPUERTA TENÍA “ESPECIAL INTERÉS” EN LA GESTIÓN

El expresidente madrileño Ignacio González afirmó este martes que no tiene conocimiento de que la dirección nacional del PP hiciese “ninguna intervención o presión” para que se otorgasen adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, aunque admitió que el extesorero Álvaro Lapuerta tenía “especial interés” en conocer los asuntos propios de la gestión ordinaria de esta región en materia de contrataciones.



Así se pronunció en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP que se desarrolla en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que no conoce “ninguna caja b” en la formación que lidera Mariano Rajoy y que, por ende, no se ha beneficiado “nunca” de ello.

En todo caso, González reconoció que le llamaba la atención que el que fuera tesorero del PP entre 1993 y 2008 tuviese “especial interés” en conocer asuntos de la gestión ordinaria de la Comunidad de Madrid en cuanto a contrataciones, desarrollos urbanísticos y operaciones.

“No me parecía razonable que estuviera permanentemente, o con una cierta asiduidad, interesándose en algunos proyectos”, declaró, y aseguró que así se lo transmitió a la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, porque “algunas actuaciones de este señor interesándose por determinadas cosas no las entendía y prefería no mantener ninguna relación con el señor Lapuerta”.

No obstante, dijo desconocer que hubiese “ninguna orden” por parte de Lapuerta para centralizar las adjudicaciones. “Y si la hubiera, no la hubiera aceptado”, indicó, antes de asegurar que “nunca”, ni gerentes ni tesoreros del PP, le llamaron para decirle que “había que hacer adjudicaciones a nadie”.

“No lo hubiese consentido y yo prácticamente no tenía gestión en mis competencias”, insistió, al tiempo que remarcó que hasta la fecha “nadie ha podido acreditar” que haya tenido “ningún tipo de participación delictiva”. “Nadie ha acreditado que yo tenga cuentas en el extranjero, ni ha acreditado que tenga sociedades fuera, ni ha acreditado el patrimonio de dinero oculto o no sé qué”, espetó.

Y esto es así, sostuvo González, porque “jamás” ha obtenido “ninguna comisión” ni “ha pedido a nadie que firmase contratos ni que hiciera ningún tipo de prácticas de estas”. “Yo nunca he tenido conocimiento de estas cosas, si las hubiese tenido a lo mejor hubiese dimitido”, respondió sobre si alguna vez pensó dejar su cargo por su responsabilidad ‘in vigilando’.

En esta línea, declaró que no ha realizado "ninguna práctica" con el objetivo de "perjudicar" perjudicar ni al Canal (de Isabel II), ni a nadie, ni a la Comunidad de Madrid”, y que no ha participado “en ninguna organización criminal”.

Recordó en varias ocasiones lleva tres años siendo investigado y “nadie ha podido acreditar que haya recibido dinero, tenga sociedades o nada” de lo que se le está acusando. En consecuencia, se mostró "seguro" de que no lo van a encontrar porque "nunca ha existido”.

Es más, González trasladó en su comparecencia que “jamás” en el Canal de Isabel II participó “en ningún tipo de contratación” ni ordenó que “se contratara algo interesadamente”, al igual que tildó de “falso” que haya pagado “nada” en la ‘Gürtel’ a Francisco Correa o que haya recibido “ni un euro” de la constructora OHL.

Uno de los momentos más tensos de la mañana fue cuando el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, tomó la palabra para preguntarle qué le parece que “por robar haya pasado menos tiempo en la cárcel que toda esta gente por votar (el 1-O)”. “Yo no he robado, eso que dice es absolutamente falso”, se defendió González.

Finalmente, en cuanto a si se avergüenza de algo, respondió que “de muchas cosas” pero de las que se están refiriendo en esta comisión “no”, porque “nada” de lo que se le está imputando en estos momentos está acreditado. “¿Entonces es usted un preso político?”, le preguntó Rufián, a lo que González indicó que “eso se lo dejo a ustedes”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso