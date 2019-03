Felipe González cree que se ha pasado de un "bipartidismo imperfecto a un bloquismo mucho más imperfecto y peligroso"

González se ha expresado así durante su intervención en el homenaje a la exministra de Cultura Carmen Alborch, en la que ha recordado su designación como titular de este Ministerio en la que fue su última etapa al frente del Ejecutivo.

El exjefe del Ejecutivo ha comenzando recordando la figura de Alborch para después recordar las diferencias entre la política de finales de siglo con la actual. "El debate se parece más a lo que superamos que a esos desafíos de futuro que estamos pasando. De un bipartidismo imperfecto a un bloquismo mucho mas imperfecto y mucho más peligroso", ha sostenido.

González ha realizado esta reflexión tras asegurar que a Alborch "le habría hecho gracia" escuchar lo que él piensa actualmente. "Soy un viejo político con la obligación de saber de donde venimos para saber a donde se va. Pero no soy un político viejo, porque no me resigno y no quiero vivir en el pasado, sino de los desafíos presentes y de futuro", ha remachado.