CATALUÑA. LA FRANCISCO DE VITORIA NO CREE QUE LA DECISIÓN DE ALEMANIA SOBRE PUIGDEMONT DAÑE A LA JUSTICIA ESPAÑOLA

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) aseguró este viernes que la decisión de un tribunal alemán de no extraditar a Carles Puigdemont por rebelión “no pone en entredicho, ni mucho menos, a la Justicia española”.



En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, afirmó que la decisión del tribunal alemán responde a que el delito de rebelión que se le atribuía en España “no guarda correcta correlación con los que tienen allí”. Pero ello, señaló, “no pone en entredicho, ni mucho menos, a la Justicia española”.

En todo caso, destacó, “los jueces lo que hacemos es aplicar la ley”, de manera que “si hay alguna desconexión o falta de acuerdo con los otros Estados, son los Estados los que tienen el poder legislativo para hacer las normas”, agregó.

Prado recordó que, de acuerdo con el sistema de entrega, “cuando se realiza una entrega por determinados delitos no se puede juzgar por los que no ha sido entregado”, así que si Alemania lo entrega a España “no puede ser juzgado por el delito de rebelión, lo que no implica que no pueda ser juzgado por otros, por ejemplo el de malversación”.



