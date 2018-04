CATALÁ DICE QUE FALCIANI NO TIENE “NINGUNA IMPUNIDAD” POR HABER COLABORADO CON LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este miércoles que el ingeniero Hervé Falciani, al que reclama Suiza por filtración de datos bancarios, no puede tener “ninguna impunidad” por el hecho de que en España haya colaborado con las autoridades para detectar a evasores fiscales.



Catalá se refirió a este asunto en el Pleno del Congreso, donde el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro le preguntó por la detención el pasado 4 de abril de Falciani en Madrid en respuesta a una nueva petición de extradición por parte de Suiza.

El exingeniero del banco HSBC fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que luego lo dejó en libertad provisional mientras se tramita su entrega al país helvético. Este arresto ha generado polémica al interpretar algunos partidos que se intenta agradar a Suiza para que acceda a entregar a las exdiputadas catalanas Anna Gabriel y Marta Rovira, procesadas por el proceso secesionista.

A este respecto, Catalá pidió tranquilidad en este caso y destacó que lo que debe prevalecer es la “separación de poderes y el cumplimiento de la ley”. Al mismo tiempo, reprochó al diputado de Unidos Podemos que su grupo parezca estar reclamando que no se actúe contra Falciani por colaborar con las autoridades españolas, cuando esto no le puede generar “ninguna impunidad”.

“MENOS PELÍCULAS”

Al mismo tiempo, el ministro pidió a la formación morada que no vea “películas” en el caso de la nueva detención de Falciani. “Menos películas, menos puentes de los espías o liberar a Willy y mucho más de derecho internacional”, afirmó al respecto.

Por su parte, Guijarro criticó que se pueda entregar a Falciani a Suiza cuando su información bancaria ha ayudado a localizar cuentas de defraudadores y “cínicamente autoproclamados patriotas”.

Según el diputado de Podemos, el Gobierno debe explicar “por qué se activa ahora” una nueva orden de detención del exempleado del HSBC, puesto que este nuevo intento de entrega coincide con el hecho de que haya políticos catalanes huidos a Suiza al ser encausados en el sumario por el proceso secesionista.



