Rajoy y Sánchez en su primer encuentro: "el referéndum en Cataluña es ilegal"

Este lunes a las 11:00 de la mañana el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha acudido puntual a su encuentro con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para instar al presidente actuar con "mesura" y "buscar soluciones" con respecto a Cataluña. No obstante, ambos coinciden en la ilegalidad del referéndum que la Generalitat ha convocado para el 1 de octubre de este año.

La reunión, con más de dos horas y media de duración, ha sido la más larga de las tres que han tenido los dos líderes. Al finalizar los portavoces de ambos partidos han definido el encuentro como “fluido y cordial”.





Cataluña, el tema protagonista

Cataluña no ha sido el único tema, pero sí el principal. Sánchez ha querido dejar claro la importancia de buscar soluciones, sobre todo desde el Gobierno.

La portavoz del PSOE, Margarita Roble, ha destacado a la salida de la reunión que “es el gobierno el que tiene la iniciativa de dar soluciones, o por lo menos intentarlo”.

Para la portavoz socialista, las soluciones a este “problema político” que lleva abierto cinco años pasan por la apertura de vías de diálogo y no por el “atrincheramiento” y “los planteamientos defensivos”. No obstante, la portavoz ha dejado claro que el PSOE estará siempre “en contra de posicionamiento unilaterales que se salten la legalidad”, en referencia al referéndum convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

En este contexto, también ha avanzado que si el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no se pudiera llevar a cabo o no fuera efectivo, el PSOE hará una "oposición útil" en este tema y planteará iniciativas legislativas que espera puedan ser consensuadas con el resto de grupos parlamentarios.

"El PSOE no va a hacer ningún tipo de dejación de la función que le corresponde de tratar de avanzar en la búsqueda de soluciones", ha subrayado Robles, quien ha destacado que durante la conversación Rajoy no ha puesto sobre la mesa una eventual utilización del artículo 155 de la Constitución, un instrumento que el PSOE no apoyaría en ningún caso.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, define la reunión como un encuentro más dentro de la “normalidad constitucional” y destaca los puntos comunes. "La prioridad y coincidencia sustancial entre ambos es declarar inaceptable este referéndum de secesión, una inaceptable violación sistemática y constante de la Constitución y de las leyes".





El Brexit, el terrorismo y la renovación institucional

Durante este encuentro, Rajoy ha informado a Sánchez de los últimos acontecimientos en política europea, especialmente de las negociaciones sobre el Brexit para que se tengan en cuenta los derechos de los ciudadanos tanto españoles como británicos. Igualmente, han hablado sobre la situación en Siria, Libia y Venezuela, donde han constatado, según Méndez de Vigo, que las posiciones en esos temas son "muy cercanas".

Igualmente, ha estado encima de la mesa la lucha contra el terrorismo donde hay "posiciones muy coincidentes", en línea con la del resto de los países de la UE, al tiempo que han repasado los temas relativos a la seguridad nacional y donde existe "una voluntad de mantener los entendimientos de los últimos tiempos", en palabras del portavoz del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición han estado también de acuerdo, ha dicho Méndez de Vigo, en cerrar lo antes posible en el Congreso un acuerdo sobre violencia de género, uno de los pactos de Estado que Rajoy propuso durante su sesión de investidura. Ambos han acordado también mantener el contacto para la renovación institucional en órganos como el Defensor del Pueblo o RTVE.





No se ha hablado de economía

Rajoy ha informado también a Sánchez de las últimas iniciativas del Gobierno en el ámbito de la negociación salarial, donde empresarios y sindicatos están en estos momentos negociado y la "voluntad" del Gobierno de traducir el crecimiento integrador hacia los salarios.

Eso sí, el ministro portavoz ha explicado que en el encuentro en Moncloa no se ha hablado de asuntos económicos y, por lo tanto, no han entrado a debatir sobre el techo de gasto, un proyecto que el Gobierno ha retirado para aprobar unos nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas en 2018 y 2019. Igualmente, ha dado por sentado que tampoco se ha tratado del acuerdo de libre comercio con Canadá.