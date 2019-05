Emmanuel Macron, sobre Josu Ternera: "La reconciliación política y la entrega de armas no equivale a una amnistía"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha subrayado este viernes que la reconciliación política en el País Vasco y la entrega de armas por parte de la banda terrorista ETA "no equivale a una amnistía".

El jefe del Ejecutivo francés ha realizado estas declaraciones desde Biarritz, donde ha acudido para preparar la cumbre del G7 que tendrá lugar en agosto, tras el arresto este jueves de José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', tras años fugado.

"Creo que la reconciliación política y la entrega de armas no equivale a una amnistía. Y no me corresponde en ningún caso decidir ningún tipo de amnistía por los españoles", ha señalado Macron en declaraciones a la prensa.

En cualquier caso, Macron ha recalcado que no le "corresponde" a él "en ningún caso" decidir "ningún tipo de amnistía por los españoles" y ha reiterado que la cooperación con España es la que ha permitido este arresto y debe continuar.

El presidente francés ha recordado que Josu Ternera ha cometido crímenes y se ha dictado prisión contra él pero ha recalcado que la policía francesa, en el marco de cooperación con la Policía y las autoridades judiciales de España, no tiene que volver a juzgar estos crímenes o a pronunciarse sobre ellos.

En la misma línea, ha defendido permitir a los "antiguos combatientes arrepentidos" que purguen sus penas que "retomen una vida normal" pero ha recordado la necesidad de saber también y entender a las familias de las víctimas, respetar su dolor y reparar.

Ternera ha ingresado este viernes en prisión para cumplir una condena de ocho años que tenía pendiente en Francia desde 2017 por pertenencia a organización terrorista, según informan medios franceses.

Los servicios de información le seguían la pista tras descubrir que había fijado su residencia cerca de la localidad de Saint Gervais les Bains, en una zona muy concurrida para la práctica de deportes de invierno y a escasa distancia de las fronteras entre Francia, Suiza e Italia. Entre este municipio y Sallanches distan 11 kilómetros.

La búsqueda de 'Josu Ternera' se remonta a su paso a la clandestinidad en noviembre de 2002, cuando era parlamentario por Euskal Herritarrok, tras haber sido citado a declarar por el Tribunal Supremo por ordenar el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que fueron asesinados once personas, seis de ellas menores de edad. Es en memoria de estas víctimas por el que se ha bautizado la operación como 'Infancia robada'.

El exjefe de la banda terrorista ETA está procesado en cuatro causas en la Audiencia Nacional: el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980, la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas' y la acusación de delitos de lesa humanidad junto con otros cuatro antiguos dirigentes de la organización.