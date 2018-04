Eduard Pujol (PDeCAT): "Si podemos investir Jordi Sànchez, tendremos los votos"

En una entrevista de 8tv recogida por Europa Press, Pujol ha afirmado que si la justicia española permitiera a Sànchez asistir al pleno sería "un primer gesto de justicia", y ha recordado la resolución de la ONU a España para garantizar los derechos políticos del candidato.

En relación a la posibilidad de que no se invista a un presidente antes del 22 de mayo, ha afirmado que "no habrá elecciones, habrá gobierno", y ha destacado que la solución no sólo pasa por formar Goven, ya que desconfía de que el Gobierno central levante los efectos del artículo 155 en Cataluña.