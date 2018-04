ESPERANZA AGUIRRE: “EN ESPAÑA DIMITIR ES FATAL, RESISTIR ES LO QUE SE LLEVA”

Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid y del PP de esta comunidad, defendió este martes en el Congreso que nunca estuvo al tanto de ninguna financiación ilegal de su partido y que si dejó la política en abril de 2017 fue al entender que tenía que haber sido más diligente al vigilar a sus colaboradores.



“En España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva”, dijo Aguirre ante la comisión del Congreso que investiga si el PP se financió irregularmente.

La expresidenta madrileña sostuvo que nunca tuvo conocimiento de que el PP de Madrid se financiara irregularmente y que si dejó la política en abril de 2017 fue al entender que tenía culpa “in vigilando” y “posiblemente ‘in eligendo’”, en referencia a la designación y vigilancia de excolaboradores suyos como Ignacio González, Francisco Granados e Ignacio López Viejo.

En este sentido, Aguirre se felicitó de que el diputado de Ciudadanos Toni Cantó reconociera el valor de su dimisión. “Menos mal que alguien lo reconoce, porque aquí en España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva”, dijo la expresidenta madrileña.

“NINGUNA FINANCIACIÓN ILEGAL”

En ese momento, Cantó respondió que en el PP hay quien “es especialista en resistir” y que “ahora mismo tenemos algún que otro ejemplo”, en clara referencia al caso de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. A esto respondió Aguirre que “a todos esos les digo que en casa se está muy bien”.

Entonces, el diputado de Ciudadanos le preguntó si se estaba refiriendo a Cifuentes, a lo que Aguirre indicó que “para nada” se refería a su sucesora al frente de la comunidad madrileña.

La exlíder de los populares madrileños hizo estas consideraciones después de que durante más de dos horas de comparecencia asegurase que nunca tuvo constancia de irregularidades en las cuentas de su partido. “Que yo sepa no ha habido ninguna financiación ilegal en el PP, hasta yo donde sé por lo menos”, dijo Aguirre.

Añadió que al asumir la dirección del PP de Madrid mantuvo la estructura de finanzas que ya existía, que pasaba porque de estas cuestiones se encargaban el tesorero, el contable, el gerente y el secretario general. Añadió que como estos dos últimos cargos eran de su “absoluta confianza”, nunca dudó de las cuentas de la formación.

Sobre si Fundescam, fundación dependiente del PP madrileño, recibió donaciones a cargo de obras o adjudicaciones públicas, Aguirre negó tener conocimiento de ello y dijo que se enteró de que presidía esta entidad al desencadenarse las actuaciones judiciales por presunta financiación ilegal de los populares madrileños.

“TRAMA DE ABOGADOS”

Además, la expresidenta madrileña defendió que siempre pensó que sus campañas a la Presidencia de la Comunidad de Madrid “se financiaron de acuerdo con la ley”, pero que, en cualquier caso, no conoció en detalle a qué empresas se encargaban los para los distintos comicios.

Sobre el hecho de que Granados haya afirmado en sede judicial que ella debía conocer que se hicieron “campañas de refuerzo” en algunos comicios, Aguirre dijo que no necesitaba de estas ayudas, porque era muy popular entre los votantes. Al mismo tiempo se quejó de los que denominó como “arrepentidos”, en referencia a acusados que cambian de versión tras hacerlo de abogados.

Asimismo, la expresidenta madrileña dijo que no recuerda que Ignacio González le advirtiera en algún momento sobre que el extesorero del PP nacional Álvaro Lapuerta se entrometía en las adjudicaciones del Gobierno regional, en clara referencia a que detrás podía haber el cobro de comisiones ilegales.



