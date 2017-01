ERREJÓN CREE “HONESTO” PRESENTAR SU LISTA PARA VISTALEGRE SI NO HAY ACUERDO EN LO POLÍTICO

El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, dijo este martes que lo “más honesto” si no hay finalmente acuerdo en lo político con el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, “es que presentemos diferentes propuestas” a la asamblea estatal que la formación celebrará en Madrid en febrero, aunque cree que se generarán “acuerdos variados” en los textos sobre Igualdad y Ética.

El dirigente de la formación morada se expresó de esta manera en declaraciones en el Congreso de los Diputados con la vista puesta en la reunión multilateral que tendrá lugar este miércoles entre ‘pablistas’, ‘errejonistas’ y anticapitalistas para buscar un acuerdo de cara a la II Asamblea Ciudadana que celebrará el partido el 11 y 12 de febrero.

“Me parece bien que nos reunamos y contrastemos las muchas similitudes que hay y también algunas de las diferencias que son evidentes” y “ver hasta dónde hay acuerdos y en qué cuestiones a lo mejor no hay acuerdos”, aseguró Errejón, que reclamó una formación que se “ensanche” y sea “útil ya” y no sólo “cavar trincheras”.

Errejón explicó que esta será la “línea política” que pondrá este miércoles encima de la mesa porque es la que “puede permitir un Podemos ganador” en el que sus dirigentes trabajen “juntos” después de que tenga lugar el congreso estatal.

EL ACUERDO NO SE DECRETA

“De la reunion de mañana pueden salir muchos puntos de acuerdo pero el auerdo no se decreta, tiene que ver con el respeto pluralidad y que nos haga más fuertes. Con ese ánimo acudimos”, explicó.

“Vamos a ver sobre qué puntos hay acuerdos y si no hay acuerdos suficientes creo que lo más honesto ante nuestra militancia es que presentemos diferentes propuestas. Creo que puede haber acuerdos en muchos aspectos, por ejemplo, en términos organizativos, aunque en lo político estemos más diferenciados”, manifestó, para a renglón seguido matizar que su candidatura, ‘Recuperar la ilusión’, tiene puntos en común en lo organizativo con los anticapitalistas.

Subrayó un aspecto que cree fundamental como es la defensa de una Comisión de Garantías “independiente, eficaz y con recursos propios”. “No podemos tener en el interior de Podemos algo que criticaríamos”, apuntó.

Con todo, consideró que “puede haber acuerdos variados entre muchos” textos en el resto de ámbitos que no generen tanta discordia como las propuestas políticas y organizativas. Por último, dijo que no es momento de “replegarse”, sino de “desplegar velas”, tal y como reza el título de su documento político.

