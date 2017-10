Política

EH Bildu: La reforma constitucional no va a desatascar nada

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado hoy que la reforma constitucional no va a "desatascar nada" porque "no se respeta el derecho a decidir" que tienen Cataluña y Euskadi y ha opinado que con el Estado español no se puede acordar nada en ese ámbito.