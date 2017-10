Demòcrates pide a Puigdemont "activar" la declaración de independencia como réplica a Rajoy

El portavoz de Demòcrates y diputado de JxSí en el Parlament, Antoni Castellà, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "activar" la declaración de independencia desde el Parlament como réplica al requerimiento que le ha enviado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En una entrevista de Europa Press, ha defendido que ésta debe ser la respuesta porque el presidente del Gobierno ya ha demostrado que "no acepta ningún tipo de diálogo que tenga que ver con el 1 de octubre y sigue amenazando" a los catalanes y a sus autoridades.

"Ante esta actitud creo que la respuesta más adecuada será activar la declaración de independencia firmada por los 71 diputados y dar, así, cumplimiento a la ley del referéndum y al mandato del 1 de octubre", concluye Castellà que, sin embargo, admite que la responsabilidad es del presidente catalán y que Demòcrates aceptará la decisión que tome.

Si de Demòcrates dependiera, se volvería a convocar el pleno del Parlament de forma inminente para levantar la suspensión sobre esta declaración que dictó el presidente catalán el martes pasado: "Activar es darle la formalidad política en el marco del pleno del Parlament. El papel que hemos firmado 71 diputados deja de ser un papel para ser un compromiso de cumplir el mandato".

Castellà añade que su partido entiende que probablemente Puigdemont está buscando un proceso de mediación internacional que no puede hacerse público, por lo que concluye que avalarán "lo que diga el presidente", aunque no sea su propuesta de activar la declaración de independencia.

Demòcrates, que en el Parlament se integra dentro de JxSí, avisa de que sea como sea la suspensión de la declaración de independencia "no puede ser por un tiempo ilimitado", por lo que le parece bien la propuesta de lanzó la CUP de dar unas cuatro semanas de margen.

Castellà anuncia que, si una parte del independentismo renunciara definitivamente a aplicar la declaración, Demòcrates buscaría "los apoyos parlamentarios necesarios para entrar en el registro del Parlament la declaración" y la intentaría tramitar por su cuenta con el máximo consenso posible.

El partido no esconde que le sorprendió la decisión del presidente de última hora de suspender la aplicación de la declaración de independencia --considera que no llegó a declarar nunca la independencia ante el pleno--, y asegura que supieron los planes de Puigdemont media hora antes de su comparecencia y "a través de los diputados de la CUP".

ARTÍCULO 155 Y DETENCIÓN

Demòcrates asume que declarar la independencia supondría la suspensión de la autonomía de Catalunya --artículo 155--, pero considera que ésto no podría hacerlo sin recurrir a la violencia y, si Rajoy hace esto, "está garantizada intervención internacional".

"Aunque pueda parecer contradictorio, el ejercicio del conflicto que supone la declaración de independencia fuerza a la comunidad internacional a intervenir si el Estado no se aviene a negociar", zanja el diputado de JxSí.

Ante una posible detención del presidente Puigdemont, Demòcrates considera que el Govern no debería permitirlo: "Te has declarado independiente, pues das órdenes a tus fuerzas de seguridad que no permitan la detención del presidente", siempre sin recurrir a la violencia, añade.

ELECCIONES ANTICIPADAS: "EL GRAN ENGAÑO"

Si no es posible el diálogo con el Estado, Demòcrates no ve otra salida que no sea levantar la suspensión sobre la declaración de independencia y alerta de que convocar unas elecciones catalanas anticipadas no es una opción: "Unas autonómicas después de un referéndum de autodeterminación serían el gran engaño".

"Sería haber engañado a toda aquella gente que salió el 1 de octubre, que resistió, que pasó miedo, que recibió la violencia extrema, el terrorismo de Estado, y pese a todo se mantuvo en los colegios electorales y fueron a votar", reflexiona el diputado.

También considera que ni el presidente catalán ni el resto del independentismo deben escuchar ningún tipo de propuesta de reforma constitucional, ya que sería tanto como incumplir el mandato que salió del 1 de octubre que es "alcanzar una república".