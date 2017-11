EL PP DENUNCIA QUE EL PSOE HA GASTADO HASTA 18 MILLONES ANUALES EN DIETAS, VIAJES Y REUNIONES

Google Plus

El PP denunció hoy en el Senado, en el marco de la comisión que investiga las finanzas de los partidos, los "gastos multimillonarios" que afirma ha hecho el PSOE en dietas, viajes y reuniones, que pueden haber ascendido hasta los 18 millones de euros anuales.

Así lo aseguró el senador popular Luis Aznar durante el interrogatorio de esta mañana a Xoan Manuel Cornide, que fue gerente del PSOE entre 2004 y 2014.

Aznar, al sacar conclusiones de la intervención del exgerente del PSOE, se refirió a que, a tenor de las comparecencias y de la documentación llegada a la Cámara Alta, el PP podía sostener que el PSOE ha recibido un "trato" privilegiado de los bancos y se ha beneficiado de condonaciones bancarias por unos 40 millones de euros.

El parlamentario popular también se refirió que su partido investigará los indicios de que la formación socialista ha realizado "gastos multimillonarios" en dietas, viajes y reuniones, que han llegado algún año a sumar los 18 millones de euros.

"NO TODOS SOMOS IGUALES"

Asimismo, Aznar denunció que el PSOE se ha beneficiado de condonaciones de créditos de una forma que "no es lo normal" y que ha evidenciado que en este terreno "no tomos somos iguales". Defendió que en lo que se refiere a las ventajas dadas por los bancos, el PSOE "se lleva la palma".

Por su parte, Cornide se refirió a que cuando era gerente de los socialistas renegoció con los bancos cuando el partido era incapaz de hacer frente a un crédito. Explicó que con este motivo se entrevistó con responsables de distintas entidades financieras.

Este exalto cargo del PSOE negó que hubiera condonación de créditos, sino renegociación de los mismos. Además, dijo que nadie por encima de él en su partido trató este asunto con los bancos, en referencia a que hubiera existido algún contacto a alto nivel entre responsables socialistas y de los bancos.

