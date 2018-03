SÁNCHEZ DEFIENDE QUE “NO EXISTEN PENSIONES VITALICIAS PARA LOS POLÍTICOS”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, salió este martes en defensa de los políticos y aclaró que es “mentira” que exista una pensión vitalicia para los políticos.



En una asamblea abierta en la Línea de la Concepción (Cádiz), Sánchez dijo que “no es verdad” que los políticos disfruten de una pensión vitalicia y reconoció que hay que hacer “pedagogía” porque “se dicen muchas cosas” en las redes sociales y algunas son “buenas”, pero otras son “mentira”.

“No compremos toda la mercancía barata que nos pone la derecha encima de la mesa” para que “la política la hagan los ricos”, expuso Sánchez. Recordó varias veces que él fue diputado, dando a entender que sabía de lo que hablaba, y explicó su situación cuando dejó en 2017 el escaño tras dimitir como líder del PSOE.

Indicó que cuando dejó su acta de diputado, acudió a la Seguridad Social y allí no tenía prestación alguna, sino que simplemente cobró una prestación durante 3 meses por los años trabajados.

El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas de las Cortes Generales establece que los diputados que han estado un mínimo de dos años en el Congreso tienen derecho a recibir un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 24 mensualidades.

Si bien, aunque las Cámaras suprimieron las conocidas como pensiones parlamentarias en 2011, todavía hay exdiputados y exsenadores que, como aquel año ya habían generado el derecho a cobrar estas cantidades para complementar sus propias prestaciones, continúan recibiendo un pago mensual de las Cortes Generales.

Sánchez apeló a que no se generalice este “discurso de la antipolítica”, porque la política a veces no es “sino la única vía de los que no tenemos recursos para ayudar a los que no pueden llegar a fin de mes”.

Esta reflexión la realizó el líder del PSOE después de que un asistente le instara a “reducir el número de políticos” porque hay “mucha gente chupando del bote”. En esta reunión, Sánchez abordó la situación del sistema de pensiones, criticó al Gobierno por sus políticas y expuso sus recetas para garantizar la revalorización de las pensiones según el IPC.

Así, dijo que si el Ejecutivo de Rajoy asegura que no hay dinero mas que para subirlas un 0,25% -factor de sostenibilidad- los sueldos de los miembros del Consejo de Ministros así como de diputados y senadores también debe estar ligado al mismo porque son “quién primero tienen que asumir ese 0,25%”, y remarcó que así lo harán los miembros de la Ejecutiva del PSOE que cobran del partido.



