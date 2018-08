Colau no opina sobre la pancarta contra el Rey porque dice que las víctimas le han pedido "no entrar en batallas"

Así lo ha expresado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha evitado evaluar por "coherencia" que varios activistas volvieran a colgar un gran cartel con el lema "The spanish King is not welcome in the catalan countries" (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes).

"Me han pedido las víctimas que haya una tregua, me voy a limitar a acompañar desde el respeto y el cariño a las víctimas, hacer lo que ellas me pidan", ha insistido la alcaldesa, que ha asegurado que estos debates se pueden mantener el resto del año, no el día en que se conmemora el aniversario de los atentados yihadistas en Cataluña de 2018. "Tengo un compromiso con las víctimas y voy a ser fiel a él", ha recalcado.

Colau ha recordado que el atentado del 17A fue "un golpe durísimo" a Barcelona, pero que los terroristas no lograron el objetivo de "infundir odio".

Ha añadido que la ciudad tiene un gran nivel de seguridad como lo tenía antes de lo ocurrido, pero que la seguridad nunca es total como se ha comprobado en otras capitales europeas. "Siempre se puede mejorar y me consta que se trabaja en eso, pensando siempre en qué más se puede hacer", ha concluido.