Cifuentes reitera que las dudas sobre su máster debe aclararlas la URJC y se reafirma en todas sus declaraciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado que las dudas que siguen en el aire sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) deben ser solventadas por el centro y se ha reafirmado en todas las declaraciones que realizó en sede parlamentaria y en rueda de prensa este miércoles.

En los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde se está celebrando el Pleno ordinario, Cifuentes ha sostenido que está "tranquilísima" y que ella "sigue trabajando". "Las cuestiones que quedan en duda se las tienen que preguntar a la Universidad", ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que ella se remite íntegramente a la investigación "reservada que la Universidad está llevando a cabo" así como a la "actuación de la Justicia", en la que ella ha puesto este asunto.

"Por supuesto no voy a comentar lo que dice uno o lo que dice otro. Di todas las explicaciones en sede parlamentaria. Yo jamás me he escondido y siempre he contestado, pero de este asunto ya no tengo nada más que decir", le ha dicho a los medios, a quienes ha trasladado que "respeta su trabajo".

Cifuentes ha reiterado, en varias ocasiones, que es a la Universidad a la que hay que dirigirse para que aclare las cuestiones, puesto que es algo que "tienen que ver con el funcionamiento" del centro y no con ella. La presidenta ha insistido en que durante las seis horas que destinó este miércoles para dar explicaciones dijo "absolutamente todo lo que tenía que decir" y que, además, se reafirma en ello.

En cuanto a la moción de censura, la dirigente madrileña ha recordado que los grupos parlamentarios tienen "legitimidad para presentar las iniciativas que consideren y por supuesto también una moción de censura". "Si quieren cambio de Gobierno y tienen mayoría absoluta suficiente para hacerlo es una iniciativa perfectamente legítima", ha sostenido.