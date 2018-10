Ceuta mantiene a casi cien menores extranjeros no acompañados acogidos sin escolarizar en ningún programa formativo

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha pedido apoyo a la Administración autonómica, competente en materia de Menores, para poner en marcha Aulas Temporales de Inmersión Lingüística para enseñar castellano a esos jóvenes, la inmensa mayoría adolescentes marroquíes.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Ciudad, actualmente unos 90 MENA están adscritos a las clases de alfabetización en español que imparte la asociación Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN) gracias a un convenio financiado por el Ejecutivo autonómico con 105.000 euros este año pero cuya capacidad está "saturada".

Por otro lado, cuatro menores foráneos están escolarizados en colegios de la ciudad y otros 21 en distintos institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Diez cursan un proyecto de Formación Profesional Básica de Carpintería y nueve, un taller de joyería impartido por la Fundación Chocrón. Dos siguen un programa de limpieza de Cruz Blanca, uno un taller de música moderna de la Casa de la Juventud y treinta asisten a clases impartidas por Cardijn (10) o Elín (20).

El resto, cerca de cien niños y adolescentes, no está adscrito a ningún programa formativo que pueda, al menos, facilitar a corto o medio plazo su escolarización proporcionándoles unos conocimientos mínimos de la lengua vehicular.

El director provincial del MEFP, Javier Martínez, ha dejado claro que los principios de "interculturalidad" e "inclusión" serán dos pilares de la Administración socialista en el ámbito educativo, también con los MENA. "Ceuta debe ser una ciudad integradora, que no estigmatice, y en ese esfuerzo vamos a ser valientes para garantizar una atención educativa a todos esos chicos porque la interculturalidad y la inclusión son un valor y una fortaleza, no una debilidad, y sin ellos no vamos por el buen camino", ha advertido.

"PUESTA EN COMÚN" EN MÁLAGA

Los responsables autonómicos de Menores de los Gobiernos de Ceuta y de Melilla han "puesto en común" en Málaga los planteamientos con los que afrontan "la situación originada ante la presión de MENA que soportan ambas ciudades". Según ha informado el Gobierno que preside Juan Vivas (PP), en la cita ha dado cuenta de las medidas adoptadas ante la situación que vive la ciudad "toda vez que su presencia ha crecido un 54 % desde enero".

La Ciudad sigue "a la espera" de disponer del informe jurídico encargado "para dirimir si es viable la cesión al Estado de las competencias sobre ese colectivo concreto de menores", que considera "un asunto de capital importancia", aunque ha repetido que lo abordará con el Estado "siempre desde la lealtad institucional como otros asuntos de interés nacional".

Por su parte, Melilla ha planteado la elaboración de un Plan de Contingencia con el que responder a las situaciones en las que la presión soportada implique que la capacidad de acogida sea desbordada, planteamiento que incluye "la designación de un responsable estatal que coordine y ejecute la respuesta necesaria".

El Gobierno de Ceuta "analizará" esa idea "para, de aquí a la reunión de presidentes autonómicos, fijar un criterio respecto de cuál debe ser la manera de afrontar este problema, directamente relacionado con la presión migratoria asociada al singular hecho fronterizo".