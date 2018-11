Casado aboga por "acabar con el revisionismo histórico" del PSOE con temas como las calles y la Mezquita

Durante un acto con apoderados del PP en Córdoba en el segundo día de campaña de las andaluzas, que ha iniciado con un paseo desde la hasta ahora denominada calle José Cruz Conde y terminado en la Mezquita-Catedral, Casado ha lamentado que "el PSOE ya intenta meterse en lo que pasó hace mil años", mientras que desde el PP se va a defender "el patrimonio" y decir que "mientras gobernemos en Córdoba, Andalucía y España no se va a cambiar la historia y se va seguir teniendo la Mezquita-Catedral en manos de quien la ha gestionado siempre, que es la institución que durante siglos siempre ha preservado el patrimonio, la cultura y la historia", en alusión a la Iglesia.

Al respecto, ha destacado que la Mezquita-Catedral es "uno de los monumentos más importantes del mundo", algo que "dice la Unesco y lo dicen los proyectos de democratización de las maravillas del mundo", de manera que ha pedido que "la mezcla de culturas, estilos arquitectónicos y la riqueza de España, Andalucía y Córdoba siga siendo como hace siglos".

Asimismo, el popular ha asegurado que la calle José Cruz Conde "se va a seguir llamando como siempre", después de que la gente les ha transmitido en su paseo que hasta hace tres años "no había locales cerrados, no se subían las tasas y se tenían luces de navidad bonitas, y no lo que han puesto, que no se sabe muy bien lo que es, cuando encima es una empresa cordobesa que las pone bien en Málaga, donde gobierna el PP", por lo que ha aseverado que "se echa de menos al PP".

En opinión de Casado, "son demasiados años", en alusión a los más de 40 del PSOE al frente de la Junta, "de estos que hacen memoria histórica, que quieren cambiar nombres de calles, la titularidad de iglesias y hasta desenterrar a dictadores", a lo que ha añadido que "los ministros que no saben explicar sus sociedades a lo mejor por eso quieren cambiar la titularidad de la Mezquita-Catedral y que la compartan la Junta y la Iglesia, porque los ministros están acostumbrados a compartir la titularidad de su casa con ellos y el testaferro, porque es la costumbre que tienen".

Por otra parte, el presidente del PP ha elogiado la candidatura "más fuerte" que presenta su partido por la provincia de Córdoba para las autonómicas, valorando a los cinco primeros candidatos, José Antonio Nieto, Beatriz Jurado, Adolfo Molina, María de la O Redondo y Andrés Lorite, que, a su juicio, van a conseguir "llenar de votos las urnas" que permitan el gobierno liderado por Juanma Moreno en Andalucía.

Al hilo de ello, en el acto también han participado el cabeza de lista del PP de Córdoba al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto; el presidente del PP de Córdoba y también candidato al Parlamento, Adolfo Molina, y el candidato popular a la Alcaldía de Córdoba y actual portavoz en el Ayuntamiento, José María Bellido.

NIETO: "LA ALTERNANCIA LLEGA A ANDALUCÍA"

En concreto, Nieto ha precisado distintas razones para que la ciudadanía apoye al proyecto del PP, como el hecho de estar "40 años soportando fracasos en Andalucía" por "culpa del mal gobierno", dado que han sido "40 años de régimen que ha colapsado y se ha intentado meter en todo". Por ende, considera que "en esta campaña hay que demostrar que la alternancia llega a Andalucía".

Asimismo, el candidato número uno ha citado otras razones para respaldar al PP ante las consecuencias por el "peor gobierno" de la ciudad, con "tres años destrozando ilusiones y proyectos que se iniciaron", así como los efectos de la moción de censura a nivel nacional, por lo que espera que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno España.

"Nos sobran los motivos para llegar con ilusión y conseguir que el día 2 de diciembre nos llevemos una alegría con Juanma Moreno como primer paso para que Bellido sea alcalde y dentro de muy poco tiempo se convoquen elecciones en España y casado sea presidente", ha enfatizado.

Por su parte, el presidente del PP cordobés y candidato al Parlamento ha subrayado que "el cambio solo lo representa Juanma Moreno y el PP", porque "ya está bien de un gobierno que engaña a los andaluces", motivo por el que ha animado a votar al PP.

Y el candidato a la Alcaldía ha lamentado que el gobierno local de PSOE e IU, con el apoyo de Ganemos, "se mete en tonterías" al "ponerse a discutir el nombre" de la calle Cruz Conde, cuando "están cerrando comercios cada mes", al tiempo que ha censurado que debatan la titularidad de la Mezquita-Catedral cuando "está clara desde 1236". En definitiva, "tres años de ensayo de lo que pasa en España desde hace unos meses y quieren hacer en Andalucía", ha apostillado el popular.