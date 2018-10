Casado aplicaría el 155 de inmediato, sin esperar a PSOE y Cs y para que el Estado asuma Mossos, las cárceles o TV3

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el marco del XIV Congreso del PP de Castilla-La Mancha que ha servido para renovar el liderazgo del partido en la persona de Francisco Núñez, donde ha explicado que la aplicación de ese 155 habría de servir para "recuperar el control" en Cataluña y que el Estado asumiera las competencias de, entre otras cosas, la policía autonómica, las instituciones penitenciarias o la telelvisión.

"Para que el Estado vuelva a recuperar el control necesitamos que la educación se recupere, que los Mossos no tengan órdenes ilegales, que no haya propaganda en TV o que las instituciones penitenciarias no estén al albur de lo que quieran los presos", ha señalado Casado, quien ha hecho extensiva la acción de este hipotético 155 a "evitar que haya malversación de fondos públicos para segmentar a los niños en los recreos o catalogar a funcionarios y jueces por su ideología".

Para Casado, el 155 "es urgente", y el año pasado "se activó sólo para convocar elecciones por la exigencia de Ciudadanos y sin ocupar estas competencias porque así lo pidió e PSOE".

Por ello, ha defendido que el compromiso del PP es, en cuanto llegue al Gobierno, aplicar el 155 "sin esperar ni a Cs ni al PSOE y poniendo rápidamente orden en Cataluña". "Lo que está pasando es desgarrador", ha lamentado.