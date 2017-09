Casado (PP) recuerda a Puigdemont que por mucho que diga "sus mentiras" en inglés o en francés, no serán verdad

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Casado ha explicado que, para él, el independentismo ha entrado en la 'posverdad' y "la manipulación" y ha afirmado que "votar no es democrático si no se cumple la ley".

"Por mucho que Puigdemont y Junqueras intenten mentir, lo que está pasando en Cataluña es que el Estado se defiende", ha asegurado el diputado 'popular', y les ha emplazado a "hablar" de lo que "a la gente le importa de verdad".

En este sentido, ha señalado que se puede hablar de la financiación autonómica, del encaje autonómico de Cataluña y de otras cuestiones como la bajada de impuestos o salud y educación, lo que ha aprovechado para hacer hincapié sobre una falta de Gobierno catalán.

"Lo que nos criticaban es que no estábamos actuando antes, que estábamos siendo pusilánimes, se nos ha criticado por apostar por el diálogo", se ha quejado Casado. Así, lanzado un aviso: "No se puede permitir que porque hagan propaganda y victimismo la ley no actúe".